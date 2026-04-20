더샵 안동더퍼스트, 20일 특공으로 분양 시작

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4월 20일 특별공급, 21일 1순위 청약 실시…재당첨·전매제한 없어

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 포스코이앤씨가 경상북도 안동시 옥동 일원에서 '더샵 안동더퍼스트' 분양을 진행한다. 청약 일정은 4월 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 4월 28일이며, 정당 계약은 5월 11일부터 13일까지 3일간 실시된다.

[이미지=더샵 안동더퍼스트]

단지는 옥동지구 도시개발사업지 내에 조성된다. 해당 지역은 기반시설 확충과 주거 환경 개선이 동시에 추진 중인 곳으로, 기존 택지개발사업을 통해 형성된 주거·상업 인프라에 추가 개발이 더해질 예정이다.

생활 인프라는 옥동 중심상권을 기반으로 형성돼 있다. 대형 유통시설과 문화시설 이용이 가능하며, 주요 도로망을 통해 시내 이동이 용이하다. KTX 안동역과 안동종합버스터미널은 차량으로 약 10분 거리다. 중앙고속도로 서안동IC 접근도 가능하다.

교육 여건으로는 초등학교 도보 통학이 가능하며, 중·고등학교와 도서관, 학원가가 인근에 위치한다. 산업단지와 유통단지 접근성도 확보돼 직주근접 여건을 갖췄다.

단지는 지하 3층~지상 최고 20층, 7개 동, 총 493가구 규모로 조성된다. 전용면적은 70㎡부터 141㎡까지 구성된다. 남향 위주 배치와 함께 테마형 조경 공간, 수공간, 어린이 물놀이 시설 등이 계획돼 있다. 주차공간은 세대당 약 1.5대 수준이며, 전기차 충전이 가능한 지상 주차 공간도 포함된다.

스마트홈 시스템이 적용돼 조명과 난방 제어, 보안 기능 연동이 가능하다. 일부 세대에는 알파룸, 드레스룸, 팬트리 등 수납 특화 설계가 반영된다. 커뮤니티 시설로는 실내 골프연습장, 피트니스센터, 학습공간, 카페 등이 조성될 예정이다.

청약은 입주자모집공고일 기준 안동시, 경상북도, 대구광역시 거주 만 19세 이상이면 신청할 수 있다. 청약통장 가입기간 6개월 이상과 예치금 요건을 충족해야 한다. 비규제지역으로 재당첨 제한과 전매 제한, 거주의무기간은 적용되지 않는다.

견본주택은 안동시 송현동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 10월 예정이다.

whitss@newspim.com