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전주시립교향악단, 영화음악 춤곡 무대·전주국제영화제 연계 30일 공연

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  • 전주시립교향악단이 20일 전주국제영화제 맞이 공연을 발표했다.
  • 30일 연지홀에서 영화 춤곡 오케스트라 공연 'SHALL WE DANCE'를 연다.
  • 백진현 지휘자와 심선민 협연으로 R석 1만원에 예매한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영화 속 클래식 춤곡 오케스트라 편곡 공연과 시민 문화향유 기회 확대
객원지휘·퍼커션 협연 결합한 이색 무대와 관객 몰입도 제고 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시립교향악단이 전주국제영화제를 맞아 영화음악과 춤곡을 결합한 기획공연을 선보인다.

전주시립교향악단은 오는 30일 오후 7시 30분 한국소리문화의전당 연지홀에서 전주국제영화제 기념 음악회 'SHALL WE DANCE'를 개최한다고 20일 밝혔다.

전주시립교향악단 영화 속 춤곡으로 구성한 봄밤 무대 포스터[사진=전주시] 2026.04.20 lbs0964@newspim.com

이번 공연은 영화에 사용된 다양한 춤곡을 오케스트라 편곡으로 구성해 영화적 감성과 무용의 리듬을 동시에 전달하는 데 초점을 맞췄다. 시대와 장르를 아우르는 프로그램으로 관객의 몰입도를 높일 예정이다.

1부에서는 아람 하차투리안의 '가면무도회 모음곡'을 시작으로 비토리노 몬티의 '차르다시', 샤를-카미유 생상스의 '죽음의 무도'가 연주된다. 각 작품은 개성 있는 리듬과 극적인 선율로 무대의 분위기를 이끈다.

2부에서는 알렉산드르 보로딘의 오페라 '이고르 공' 중 '플로베츠인의 춤'과 샤를 구노의 오페라 '파우스트' 발레 음악이 이어지며, 웅장한 오케스트라 사운드를 통해 깊은 감동을 전할 예정이다.

이번 무대는 백진현 대구시립교향악단 상임지휘자가 객원지휘를 맡고, 퍼커셔니스트 심선민이 협연자로 참여해 완성도를 높인다. 특히 마림바와 오케스트라 협연을 통해 색다른 공연 경험을 제공할 것으로 기대된다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 "영화와 음악이 어우러지는 특별한 무대를 통해 시민들이 클래식을 보다 친근하게 즐기길 바란다"고 말했다.

한편 공연 입장권은 R석 1만 원, S석 7000원이며, 온라인과 전화로 예매할 수 있다. 학생과 예술인패스카드, 다둥이카드 소지자에게는 할인 혜택이 제공된다.

lbs0964@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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