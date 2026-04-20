수원시, 수원연극축제 주제공연 '껄렁하게, 춤을' 참여 시민 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 2026년 수원연극축제 주제공연 '껄렁하게, 춤을'에 참여할 시민을 오는 30일까지 모집한다고 20일 밝혔다.

수원연극축제 홍보 포스터. [사진=수원시]

2026 수원연극축제는 오는 5월 16~17일 경기 상상캠퍼스에서 2일간 개최된다.

'껄렁하게, 춤을'은 관객 참여형 공연으로 관객과 참여자가 경계를 넘어 함께 춤추고 즐기는 브레이크 댄스 공연이다.

공동체(크루)의 일원이 돼 각자의 리듬으로 함께 춤춘다.

사전 프로그램 '껄렁하게, 파티 위드 힙합(with Hip Hop)'은 5월 9·10일 오후 2시부터 4시까지, 본공연 '껄렁하게, 춤을'은 5월 16·17일 오후 5시 30분부터 2시간 동안 진행된다.

12세 이상 시민은 누구나 신청할 수 있다.

80명 내외(공연 일자별 40명)를 모집한다.

사전 프로그램, 본공연 등 모든 일정에 참석할 수 있어야 한다.

참여를 원하는 시민은 온라인(https://forms.gle/2vTP6yaCQgVthAMY9)으로 신청하면 된다.

선정 결과는 5월 3일 2026 수원연극축제 홈페이지에 발표한다.

수원시는 2026 수원연극축제 자원활동가도 모집하고 있다.

문화·예술·축제를 사랑하는 사람은 누구나 지원할 수 있다.

자세한 내용은 수원연극축제 홈페이지(swcf.or.kr/stf/)에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com