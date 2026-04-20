전북, 농촌공감여행 본격 추진…체류형 관광 활성화 확대

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체험·숙박 할인 지원 강화와 주중 최대 50% 혜택 운영

도시민 휴식 제공과 농촌지역 소비 활성화 기대감 확산

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 도시민 휴식과 농촌지역 활력 제고를 위한 체류형 관광 지원사업을 본격 추진한다.

전북자치도는 20일 '2026년 농촌공감여행 경비지원 사업'을 시행한다고 밝혔다. 이번 사업은 도시민이 도내 농촌체험휴양마을에 머물며 체험과 숙박을 즐길 수 있도록 여행경비 일부를 지원하는 대표 농촌관광 프로그램이다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.20 gojongwin@newspim.com

사업은 예산 소진 시까지 운영되며, 농촌 체류형 관광 활성화와 지역 공동체 자생력 강화를 목표로 추진된다.

지원 혜택은 체험 프로그램 최대 30%, 숙박 상품 최대 20% 할인으로 제공된다. 특히 성수기에도 주중(월~목 입실 기준) 숙박 이용 시 최대 50% 할인 혜택이 적용된다.

이용객은 온라인 플랫폼 '참참'을 통해 회원가입 후 쿠폰을 발급받아 예약·결제하면 되며, 여행 후 후기 작성까지 완료해야 지원이 인정된다.

도는 이번 사업이 도시와 농촌 간 교류 확대는 물론 관광 수요 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 지난해에는 2만806명이 참여해 약 4억6000만 원의 소비 효과를 거둔 것으로 집계됐다.

민선식 전북특별자치도 농생명축산산업국장은 "농촌의 고유한 매력을 직접 체험할 수 있는 프로그램"이라며 "도시민에게 쉼을 제공하고 농촌에는 실질적 소득으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 농촌경제사회서비스활성화지원센터를 통해 확인할 수 있다.

gojongwin@newspim.com