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김해시, '2026 가야문화축제' 30일 팡파르…고분군 일대 빛의 서사 구현

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  • 김해시가 30일부터 5월 3일까지 대성동고분군 일대에서 2026 가야문화축제를 열었다.
  • '빛의 가야' 주제로 드론라이팅쇼와 야간 산책 프로그램을 강화했다.
  • 체류형 콘텐츠와 시민 참여, 지역경제 연계를 확대해 축제장을 재편했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

야간 콘텐츠 및 체류형 프로그램 강화
관광객 참여로 지역경제 활성화 도모

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 유네스코 세계유산 김해 대성동고분군 일대가 '빛의 문화유산 공간'으로 재탄생한다.

경남 김해시는 오는 30일부터 5월 3일까지 나흘간 대성동고분군과 수릉원, 해반천 일원에서 '2026 가야문화축제'를 개최한다고 20일 밝혔다.

올해 축제는 '이천년 머문 자리, 빛의 가야가 깨어나다'를 주제로 야간 콘텐츠와 체류형 프로그램을 대폭 강화한 것이 특징이다.

2026 가야문화축제 포스터[사진=김해시] 2026.04.20

시는 이번 축제를 통해 고분군 일대를 중심으로 가야의 역사와 문화를 현대적으로 재해석하고 드론과 미디어 기술을 접목한 '빛의 서사'를 구현하는 데 방점을 찍었다.

핵심 콘텐츠로는 드론라이팅쇼 '하늘빛연희'가 꼽힌다. 가야 건국 신화와 역사를 입체적으로 연출해 야간 관람 콘텐츠의 중심축 역할을 맡는다. 해반천 일대에서는 '허왕후와 함께하는 밤마실' 산책 프로그램과 미디어월, 경관조명이 어우러져 축제장을 야간형 문화공간으로 확장한다.

개막식은 기존 형식을 탈피해 고유제와 춘향대제, 공식행사를 결합한 스토리텔링형 프로그램으로 구성된다. 혼불 채화에서 퍼레이드, 개막식으로 이어지는 연출을 통해 의례와 공연을 결합한 상징적 장면을 구현한다.

체류형 축제로의 전환도 강조됐다. 수릉원 일대에는 '가야 피크닉 라운지'를 조성해 가족 단위 방문객이 머물며 휴식과 체험을 동시에 즐길 수 있도록 했다. 봄꽃 정원과 먹거리 부스, 지역 맛집·푸드트럭, 배달앱 연계 서비스 등을 도입해 편의성과 선택 폭을 넓혔다.

축제 공간은 대성동고분군을 비롯해 봉황동유적지, 가야의 거리 등으로 확대해 관람 동선을 개선했다. 주요 거점 간 이동 편의를 높이고 체류 시간을 늘릴 수 있도록 공간 구조를 재편했다.

시민 참여형 프로그램도 확대된다. 지역 예술인과 생활문화 동호인 공연을 늘리고 전국예술경연대회 '슈퍼스타G', 가야보물찾기, 문화체험마을 등 체험형 콘텐츠를 강화해 참여도를 높인다.

지역경제와의 연계도 강화했다. 중소벤처기업부 '동행축제'와 연계해 지역 농산물 판매와 김해식품박람회를 함께 운영하고, 소상공인과 기업 참여를 확대해 축제와 지역경제 간 선순환 구조를 구축한다.

시 관계자는 "세계유산 중심 공간 재편과 야간 콘텐츠 확대를 통해 새로운 역사문화축제 모델을 제시할 것"이라며 "시민과 관광객이 함께 머무르고 참여하는 대표 축제로 발전시키겠다"고 말했다.

이번 축제는 공식·전통·공연·전시·체험·연계행사 등으로 구성되며 430여 개 부스가 운영된다. 제9회 전국동시지방선거 기간과 맞물린 점을 고려해 개·폐막식 의전은 간소화해 진행할 계획이다.

news2349@newspim.com

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