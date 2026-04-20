광주서 수두 환자 4.5배 급증...각별한 주의 당부

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아동·청소년 확산세 커…243명 감염

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주지역에서 개학과 함께 아동·청소년을 중심으로 수두 환자가 급증하고 있어 각별한 주의가 요구된다.

20일 광주시에 따르면 올해 3월 21일 기준으로 수두 환자는 243명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 발생한 163명에 비해 약 1.5배에 달하는 수치다.

광주시청. [사진=박진형 기자]

3월 15일부터 21일(12주차)까지 발생 환자는 32명으로 지난해 같은 기간과 비교하면 4.5배 증가했다.

특히 10주차 11명, 11주차 19명, 12주차 32명으로 발생 추이가 상승하고 있는 상황이다.

수두는 전염력이 높은 제2급 법정감염병으로 감염자의 기침이나 재채기 등 호흡기 분비물이나 수포 내용물과 직접적인 접촉을 통해 쉽게 전파된다.

주요 증상은 발열과 함께 온몸에 수포성 발진이 나타나며, 모든 수포에 딱지가 앉기 전까지는 전염력이 유지된다. 따라서 감염이 확인되면 공동체 확산을 막기 위해 전염기간 동안 등교·등원을 중단하고 자택에서 격리 치료를 받아야 한다.

예방을 위해서는 ▲흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 ▲기침 예절 준수 ▲발열이나 발진 등 의심증상 발생 시 즉시 진료받기 등 기본적인 호흡기 감염병 예방 수칙을 철저히 준수해야 한다.

현재 수두는 국가예방접종 지원 대상으로 생후 12~15개월 사이의 영유아라면 주소지와 관계없이 가까운 지정 의료기관이나 보건소에서 전액 무료로 접종받을 수 있다.

아동의 부모는 예방접종 도우미 누리집 등을 통해 자녀의 기록을 확인하고 아직 접종하지 않았다면 조속히 접종을 마쳐야 한다.

bless4ya@newspim.com