전남도, 천년사찰 세계명상관광 5곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 20일 천년사찰 5곳을 세계명상관광 거점으로 선정했다.
- 용흥사 등은 축제 연계 명상 프로그램을 운영한다.
- 각 사찰에 2천500만원을 지원해 공간 정비와 홍보를 추진한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 도내 천년사찰 5곳을 세계 명상관광 거점으로 육성한다.
전남도는 '천년사찰 세계명상관광 사업' 대상지로 담양 용흥사, 고흥 능가사, 장흥 천관사, 장성 백양사, 완도 신흥사를 선정했다고 20일 밝혔다.
이번 사업은 전남지역 천년사찰이 보유한 고유 문화자산과 명상 콘텐츠를 결합해 국내외 관광객에게 쉼과 치유의 경험을 제공하기 위해 기획됐다.
용흥사는 차명상, 걷기 명상, 차담 등을 담양대나무축제와 연계해 5~10월 운영한다. 능가사는 싱잉볼 사운드 테라피와 해변 행선 프로그램을 고흥유자축제와 연계해 8~12월 진행한다. 천관사는 동백숲 걷기 명상 등을 산사음악회와 연계해 8~12월 추진한다.
백양사는 다도·호흡·사찰음식 명상 등을 애기단풍페스티벌과 연계해 10~11월 운영한다. 신흥사는 좌선·와선 등 정적 명상과 해변 포행명상을 결합해 6~12월 진행하며, 해양치유센터 체험 및 가을섬 여행과도 연계한다. 포행은 걷기 수행을 의미한다.
각 사찰에는 2천500만원이 지원되며, 명상 공간 정비와 프로그램 개발, 홍보 등에 투입된다.
최영주 전남도 관광체육국장은 "지친 현대인에게 휴식과 치유를 제공하는 관광자원으로 육성하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com