전남도, 천년사찰 세계명상관광 5곳 선정

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담양 용흥사, 고흥 능가사, 장흥 천관사, 장성 백양사, 완도 신흥사

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 도내 천년사찰 5곳을 세계 명상관광 거점으로 육성한다.

전남도는 '천년사찰 세계명상관광 사업' 대상지로 담양 용흥사, 고흥 능가사, 장흥 천관사, 장성 백양사, 완도 신흥사를 선정했다고 20일 밝혔다.

완도 신흥사. [사진=전남도] 2026.04.20 ej7648@newspim.com

이번 사업은 전남지역 천년사찰이 보유한 고유 문화자산과 명상 콘텐츠를 결합해 국내외 관광객에게 쉼과 치유의 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

용흥사는 차명상, 걷기 명상, 차담 등을 담양대나무축제와 연계해 5~10월 운영한다. 능가사는 싱잉볼 사운드 테라피와 해변 행선 프로그램을 고흥유자축제와 연계해 8~12월 진행한다. 천관사는 동백숲 걷기 명상 등을 산사음악회와 연계해 8~12월 추진한다.

백양사는 다도·호흡·사찰음식 명상 등을 애기단풍페스티벌과 연계해 10~11월 운영한다. 신흥사는 좌선·와선 등 정적 명상과 해변 포행명상을 결합해 6~12월 진행하며, 해양치유센터 체험 및 가을섬 여행과도 연계한다. 포행은 걷기 수행을 의미한다.

각 사찰에는 2천500만원이 지원되며, 명상 공간 정비와 프로그램 개발, 홍보 등에 투입된다.

최영주 전남도 관광체육국장은 "지친 현대인에게 휴식과 치유를 제공하는 관광자원으로 육성하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com