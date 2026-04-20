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한투운용, 다음 달 14일까지 '함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드' 판매

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AI 핵심 요약

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  • 한국투자신탁운용이 20일 K지수와성장테마 목표전환 펀드 판매를 14일까지 한다.
  • 목표수익률 7% 달성 시 채권형으로 전환하며 국내 지수와 K-성장테마 ETF에 투자한다.
  • 모멘텀 전략으로 매월 리밸런싱하고 연금 투자자에게 적합하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7% 목표 수익 달성 시 채권형 전환
국내 대표 지수와 K-성장 핵심 테마 결합

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 5월 14일까지 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)'을 판매한다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드는 목표 수익률(7%) 달성 시 채권형으로 전환하는 목표전환형 펀드로, 모집 기간 내에만 가입할 수 있는 단위형 상품이다.

또한 상품은 코스피200, 코스닥150 등 국내 대표 지수와 함께 국내 경제 성장을 주도할 K-성장 테마 기업들에 투자한다.

[사진=한국투자신탁운용]

최초 설정일부터 목표 수익률 도달 전까지는 국내 주식 시장 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)와 국내 상장 K-성장 테마 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자한다. 나머지는 국내 우량 단기채 ETF와 현금성 자산으로 운용해 안정성을 추구한다.

주식 운용전략으로는 자체적인 모멘텀 전략을 활용한다. 6~12개월의 장기 모멘텀과 1~3개월의 단기 모멘텀을 정량적으로 분석하고 내부 리서치를 통한 정성적 스크리닝을 병행, 상승 확률이 높은 테마를 선별해 매월 포트폴리오를 리밸런싱한다. 이를 통해 변화하는 시장 트렌드에 기민하게 대응할 계획이다.

목표 수익률 달성 후에는 채권-재간접형으로 운용 전환한다. 국내 주식 관련 ETF를 전량 매도하고 국내 단기 채권이나 통화안정증권(통안채) 등에 주로 투자하는 ETF와 현금 등으로 운용을 지속한다. 주식 시장의 일시적 과열이나 향후 발생할 수 있는 변동성 리스크를 줄이고 수익성과 유지를 목표로 한다.

책임운용역인 김동현 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드는 국내 주식 시장을 뒷받침하는 대표 지수와 높은 성장성을 가진 핵심 테마를 결합한 운용 전략으로 유망 테마 ETF를 선제적으로 편입한다"며 "모멘텀 모델을 통한 정기 리밸런싱으로 개인 투자자가 직접 대응하기 어려운 순환매 장세에서 효율적인 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.

이어 "목표 도달 시 채권-재간접형 펀드로 전환하는 만큼, 장기적인 자금 계획을 세우려는 연금 투자자나 목표 수익 달성 후 안정성을 추구하는 투자자들에게 적합할 것"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com

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