한투운용, 'ACE AI반도체TOP3+' 소부장 ETF 중 수익률 1위 차지

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순자산액 6490억원으로 전년 말 대비 386% 증가

SK하이닉스·삼성전자·한미반도체 등 국내 HBM 핵심 종목에 75% 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 17일 자사 ACE AI반도체TOP3+ 상장지수펀드(ETF)가 소부장(소재·부품·장비) ETF 가운데 6개월·연초 이후·1년 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 전날 종가 기준 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 6개월·연초 이후·1년 수익률은 각각 115.91%, 90.55%, 346.29%다. 상장 이후 누적 수익률은 382.59%로 집계됐다.

해당 ETF의 순자산액은 6490억원으로, 지난해 말 순자산액 1336억원보다 약 386% 증가했다. 상품은 지난달 순자산액 5000억원을 돌파한 이후로 가파른 성장세를 이어가고 있다.

[사진=한국투자신탁운용]

국내 반도체 기업에 대한 개인투자자 관심이 증가하면서 자금 유입도 이어지고 있다. 올해 들어 해당 ETF로 순유입된 개인투자자 자금은 863억원으로, 전체 자금 유입액 2865억원 중 약 30%를 차지한 것으로 나타났다.

ACE AI반도체TOP3+ ETF는 2023년 10월 상장된 반도체 투자 상품으로, 기존 'ACE 반도체포커스'에서 최근 'ACE AI반도체TOP3+'로 명칭을 변경했다. 인공지능(AI) 반도체 분야를 대표하는 국내 고대역폭메모리(HBM) 핵심 종목에 집중적으로 투자하는 전략을 직관적으로 전달하기 위한 조치라는 설명이다.

해당 ETF는 국내 AI 반도체 분야에서 HBM 관련 핵심 기술력과 높은 시장 점유율을 보유한 기업인 SK하이닉스(27.85%), 삼성전자(25.59%), 한미반도체(20.65%) 등 3개 종목에 약 75% 비중으로 압축 투자한다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "AI 기술 고도화로 반도체 산업이 HBM 중심의 고성장 구조로 재편되고 있다"며 "앞으로 해당 ETF와 같이 핵심 종목과 공급망 전반에 투자할 수 있는 ETF의 활용도가 더욱 높아질 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com