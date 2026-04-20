"불나면 무조건 대피? 상황 보고 판단"…소방청, 아파트 화재 피난요령 강조

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 20일 최근 아파트 화재가 잇따르는 가운데 인명피해를 줄이기 위해 '상황별 피난 행동요령'을 숙지할 것을 당부했다.

소방청에 따르면 최근 3년간 아파트 화재는 약 9300건 발생했으며, 이로 인해 사망 115명, 부상 1148명의 인명피해가 발생했다. 특히 전체 피해의 약 39%가 화재가 발생하지 않은 세대에서 대피하는 과정에서 발생한 것으로 나타났다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

실제로 지난 14일 전북 김제시 한 아파트 화재에서도 부상자 7명 대부분이 화재 발생층이 아닌 상층부 주민으로, 대피 중 연기에 노출돼 피해를 입은 것으로 분석됐다.

이에 소방청은 무조건적인 대피보다 화재 위치와 연기 유입 여부를 먼저 판단한 뒤 행동하는 것이 중요하다고 강조했다.

자기 집에서 화재가 발생한 경우 대피가 가능하다면 현관문을 닫아 연기 확산을 막고 계단을 이용해 신속히 지상이나 옥상으로 이동해야 한다. 반대로 현관 등 출구가 막혀 대피가 어려울 경우에는 세대 내 대피공간이나 경량칸막이로 이동하고, 젖은 수건 등으로 문틈을 막아 연기 유입을 차단한 뒤 구조를 기다리는 것이 안전하다.

다른 세대에서 화재가 발생했더라도 연기가 유입되지 않는다면 무리하게 대피하지 말고 실내에서 대기하는 것이 바람직하다. 다만 연기가 집 안으로 들어오는 상황이라면 복도와 계단의 안전 여부를 확인한 뒤 즉시 대피해야 하며, 대피가 어렵다면 실내에서 안전조치를 취해야 한다.

소방청은 아파트마다 피난 환경이 다른 만큼 평소 거주 중인 건물의 피난시설 위치와 사용법을 숙지하는 것이 중요하다고 강조했다. 발코니 경량칸막이, 하향식 피난구 등 시설을 미리 확인하고 가족과 함께 연 2회 이상 대피훈련을 실시할 것을 권고했다.

김승룡 소방청장은 "아파트 화재 시 무조건적인 대피보다는 화염과 연기의 확산 경로를 먼저 살피고 상황에 맞게 대처하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "소방청은 앞으로도 국민 눈높이에 맞는 직관적인 안전 정보를 지속적으로 제공하여 국민의 소중한 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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