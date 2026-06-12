현대로템, 협력사 금융지원 1500억원으로 확대

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동반성장펀드 2배 이상 증액…해외 진출 동반 추진

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 협력사 지원 규모를 대폭 확대한다. 현대로템은 지난 11일 경남 창원공장에서 '2026 현대로템 레일솔루션 상생협력 컨퍼런스'를 열고 금융지원과 해외 동반 진출 전략을 공개했다고 12일 밝혔다.

현대로템은 기존 700억원 수준이던 동반성장펀드를 올해 1500억원으로 증액해 협력사의 금리 감면을 지원한다. 신한은행 및 수출입은행과 상생금융협약을 체결해 무역금융과 보증, 우대금리도 제공한다.

국회와 50개 협력사, 현대로템 등 관계자들이 지난 11일 경남 창원특례시 현대로템 창원공장에서 열린 '2026 현대로템 레일솔루션 상생협력 컨퍼런스'에서 기념촬영을 하고 있다 [사진=현대로템]

연구개발 투자도 확대한다. 연평균 280억원에서 860억원으로 늘려 협력사의 기술 경쟁력 확보를 지원한다. 올해 6500명 이상의 협력사 임직원에게 품질·생산·설계 등 직무 분야와 AI 활용, 업무자동화 등 맞춤형 교육을 제공할 계획이다.

기술 보호도 강화한다. 보안 라이선스를 무상으로 지원하고 기술보안진단 및 개선 대책을 제공하는 전문 컨설팅을 지원한다.

현대로템은 호주 퀸즐랜드 전동차 공급사업과 미국 LA메트로 사업에서 협력사와 함께 해외 시장에 진출했다. 이용배 대표이사는 "글로벌 철도 강국으로 자리매김하기 위해 모든 철도산업 구성원들이 하나로 결속해야 한다"고 말했다.

y2kid@newspim.com