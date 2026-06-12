메타바이오메드, 방콕 국제미용성형학회서 신제품 공개

아시아 최대 규모 'IMCAS Asia 2026' 참가…PDO 봉합사 등 선보여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고기능성 바이오메디컬 소재 전문기업 메타바이오메드가 오는 19일부터 태국 방콕에서 개최되는 아시아 최대 규모의 미용성형 학술대회 'IMCAS Asia 2026'에 참가한다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사에서 단독 전시부스를 운영하며 대표 브랜드 'Da:all PDO Thread'를 비롯해 리프팅·스킨부스터 등 토탈 에스테틱 신제품 라인업을 선보일 예정이다. 주력 제품인 'Da:all'은 국내 PDO 흡수성 봉합사 중 최초로 유럽 CE MDR 인증을 획득했으며, 최소 침습 시술 시 피하 조직을 효과적으로 고정하고 장시간 상처를 지지하는 특성을 갖추고 있다. 5가지 타입·336개 모델로 구성돼 다양한 임상적 요구에 대응 가능하다.

흡수성 봉합사(다올) 이미지. [사진=메타바이오메드]

이번 행사에서는 'Da:all PDO Thread Open Session'이라는 단독 학술세션을 주관해 글로벌 의료 전문가 및 해외 바이어를 대상으로 제품 임상 데이터를 실증하고 해외 파트너십 확대를 위한 비즈니스 네트워킹을 추진한다. 학술세션 강연자로는 대한성형외과학회·국제성형외과학회 정회원인 김우람 원장이 나선다.

김 원장은 수술적·비수술적 리프팅 임상 데이터를 바탕으로 한 해부학적 페이스 리모델링 노하우와 함께 Da:all 제품의 임상 안정성·생체적합성 및 현장 즉시 적용 가능한 실전 테크닉을 공유할 예정이다. 해당 세션은 오는 21일 현지 시간 오후 2시에 진행되며, 사전 등록 없이 현장을 방문한 의료진과 관계자라면 누구나 참석할 수 있다.

메타바이오메드 관계자는 "권위 있는 국제 미용성형학회 참가를 통해 자사 제품의 우수성을 글로벌 의료진에게 직접 선보이는 기회를 갖게 됐다"며 "이번 행사를 계기로 임상 근거 기반의 학술 신뢰도를 높이고 실질적인 에스테틱 해외사업 성과로 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 메타바이오메드는 1990년 설립된 생분해성 봉합사와 치과용 소재 중심의 의료기기 전문기업으로, 최근에는 바이오폴리머 원천기술을 기반으로 PDO Thread·스킨부스터·필러 등 의료용 뷰티 제품 포트폴리오를 지속 확장하고 있다. 현재 전 세계 110개국에 제품을 공급하는 글로벌 네트워크를 바탕으로 성장을 가속화하고 있다.

nylee54@newspim.com