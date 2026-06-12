샤페론, 뷰티 디바이스 기업 니즈테크 인수

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바이오 기술과 뷰티 사업 결합…북미 시장 진출 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 면역 혁신신약 개발기업 샤페론이 뷰티 디바이스 전문기업 니즈테크의 지분을 인수하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

샤페론은 이번 인수를 통해 니즈테크의 경영권을 확보하고 최대주주 지위에 오르게 된다. 기존 경영진과의 협력체계를 유지하면서 잔여 지분에 대한 우선 매수권도 확보했다.

회사에 따르면 이번 지분 인수는 신약 개발 중심의 사업 구조에 안정적인 수익 기반을 더하기 위한 전략적 결정이다. 샤페론의 바이오 기술과 니즈테크의 뷰티 디바이스 사업역량을 결합해 기업가치를 높일 계획이다.

샤페론은 니즈테크를 통해 단기 매출이 가능한 사업 포트폴리오를 확보하는 한편, 핵심 신약 파이프라인 연구개발과 글로벌 기술이전 추진을 위한 투자여력을 강화할 방침이다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

니즈테크는 홈 헬스케어 브랜드 '휴그랩'과 뷰티 브랜드 '뷰드' 등을 운영한다. 국내 여성용 홈뷰티 디바이스 시장에서 제품 경쟁력과 디지털 마케팅 역량을 기반으로 성장하고 있으며, 자사몰 중심의 직접판매 구조를 통해 수익성을 확보하고 있다.

회사에 따르면 지난 2025년 기준 자사몰 매출 비중은 77.7%에 달하며, 누적결손금이 없고 사실상 무차입 경영을 유지하고 있다. 2023년부터 2025년까지 연평균 80%를 웃도는 성장세를 기록했으며, 최근 2년간 내수 시장만으로 170억원 이상의 매출을 달성했다.

샤페론은 미국 자회사 허드슨 테라퓨틱스를 북미 사업 거점으로 활용할 계획이다. 허드슨이 보유한 현지 네트워크를 기반으로 니즈테크 제품의 미국 시장 진출을 지원하며, 빠르면 올해 하반기부터 북미 지역 매출 발생을 기대하고 있다.

샤페론은 또한 아토피 피부염 치료제 '누겔' 개발 과정에서 확보한 GPCR19 기반 염증 조절 기술과 항염·항노화 원료 기술을 활용한 신규 뷰티 제품 개발에 착수하고, 니즈테크의 제품 기획력 및 판매 역량을 결합해 차별화된 기능성 뷰티 제품을 선보일 계획이다.

샤페론 관계자는 "이번 니즈테크 인수는 단순한 사업 다각화가 아니라 샤페론의 바이오 기술력과 니즈테크의 검증된 영업·마케팅 역량을 결합해 빠르게 매출을 창출하기 위한 전략적 투자"라며 "안정적인 현금흐름을 기반으로 핵심 파이프라인 연구개발과 글로벌 기술이전 투자를 확대해 바이오 기업의 새로운 성장 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 회사는 올해 니즈테크의 매출 200억원 이상, 영업이익 20억원 이상을 목표로 북미 및 중화권 시장 진출을 본격화하고 있다.

nylee54@newspim.com