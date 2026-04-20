CJ대한통운, 'MODEX 2026'서 물류 기술력 과시…북미 공략 '가속페달'

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AI 물류·운송관리 솔루션 전면 공개

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ대한통운이 북미 최대 물류 전시회인 'MODEX 2026'에 참가해 인공지능(AI) 기반 공급망 솔루션을 공개하며 현지 시장 공략에 속도를 내고 있다.

CJ대한통운은 13~16일(현지시간) 미국 애틀란타에서 열린 MODEX 2026 행사에서 미국 통합법인 CJ로지스틱스 아메리카(CJLA)를 중심으로 3자 물류(3PL)와 콜드체인 서비스를 소개했다고 20일 밝혔다.

CJ대한통운 미국법인(CJLA) M'ODEX 2026' 부스 운영 모습 [사진=CJ대한통운 제공]

MODEX 2026은 최신 물류 기술과 트렌드가 집약된 북미 최대 규모의 글로벌 산업 전시회다. 올해는 1100개 이상의 기업이 참가했으며 제조·유통·물류 등 5만여명의 산업계 관계자 및 전문가들이 방문했다.

CJ대한통운은 개별 홍보관을 통해 CJLA의 물류사업 현황과 함께 수송, 창고보관, 국제운송 등 복잡한 물류 과정을 원스톱으로 수행하는 글로벌 3자 물류 서비스를 선보였다.

특히 현장에서는 캔자스 뉴센추리와 조지아 게인스빌에 구축한 냉장·냉동 물류센터를 활용한 온도관리 솔루션이 주목을 받았다. 센서와 카메라 데이터를 기반으로 작업 흐름과 위험 요소를 실시간 분석하는 '넥스트젠('NextGen) AI' 시스템도 공개해 안전성과 생산성 개선 효과를 강조했다.

AI 기반의 운송 관리 기술도 함께 선보였다. 급격한 주행속도 변화나 경로 이탈 등 운행 과정에서 발생하는 차량 주행 데이터 분석을 통해 이상 징후를 감지하고 도착 예정 시간을 정밀 예측하는 기술을 선보였다. 아울러 물류 팔레트를 자동으로 이송하는 고정노선 운송로봇(AGV)과 자율주행 지게차 등 자동화 설비, 통합 모니터링 시스템도 공개하며 물류 전 과정의 효율화 역량을 부각했다.

CJ대한통운은 지난 2020년 통합법인 출범 이후 미국 17개 주에서 70여 개 물류센터를 운영하며 사업 기반을 확대하고 있다.

CJ대한통운 미국법인(CJLA) 'MODEX 2026' 부스 운영 모습 [사진=CJ대한통운 제공]

nrd@newspim.com