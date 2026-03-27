CJ대한통운, 메를로랩과 현장 작업자 위치 측정 기술 공동개발

스마트 LED·IPS 기반 기술로 안전성·생산성 강화

물류센터 현장서 상품 배치·작업 동선 등에 활용

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = CJ대한통운은 EMS 솔루션기업 메를로랩과 손잡고 스마트 LED·IPS(Indoor Positioning System, 실내 위치추적 시스템) 기반의 작업자 위치정보 측정 기술을 공동 개발한다고 27일 밝혔다.

양사는 지난 26일 서울 종로구 CJ대한통운 본사에서 윤철주 CJ대한통운 FT본부장과 신소봉 메를로랩 대표 등 양사 임직원이 참여한 가운데 업무협약(MOU)을 체결했다.

지난 26일 서울 종로구 CJ대한통운 본사에서 진행된 측위기술 공동개발 업무협약식에서 윤철주 CJ대한통운 FT본부장(왼쪽)과 신소봉 메를로랩 대표가 기념사진을 찍고 있다. [사진=CJ대한통운 제공]

이번 협력은 조명 인프라에 부착된 IoT 센서를 통해 작업자의 위치와 동선을 분석하고 이 데이터를 기반으로 현장 안전관리와 생산성을 강화한다는 내용이 골자다.

협약에 따라 CJ대한통운은 물류센터를 기술 검증 공간으로 제공하고 작업자의 이동경로와 위험구역 접근 데이터를 분석해 이를 물류센터 운영에 적용한다. 메를로랩은 스마트 LED 조명에 위치 인식 기능을 결합한 장비와 IoT 센서 시스템을 구축한다. 이와 함께 작업자의 위치를 실시간으로 파악해 위험 상황을 사전에 인지할 수 있도록 현장 설치부터 운영까지 전반적인 기술 지원을 담당한다.

CJ대한통운은 스마트 LED 기술을 통해 안전성과 효율성, 친환경까지 세 마리 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대한다. 물류센터 내 작업자들의 위치정보를 통해 움직임이 집중되는 지점을 찾아내고, 이를 상품 배치와 작업 동선에 활용함으로써 한층 안전하면서도 효율적인 환경을 구현할 수 있다는 설명이다. 작업자 유무에 따라 조도를 자동 조절하는 스마트LED를 통해 에너지 효율성도 한층 높아질 전망이다.

향후 CJ대한통운은 테스트베드 운영을 통해 기술의 정확도와 현장 적용성을 검증한 뒤 물류 운영 시스템과의 연동 및 기술 고도화를 추진할 계획이다. 이를 기반으로 스마트 물류센터 구현을 위한 적용 범위를 단계적으로 확대해 나간다는 방침이다.

윤철주 CJ대한통운 FT본부장은 "스마트 LED 기반 위치 측정 기술은 물류 현장의 안전과 운영효율을 동시에 혁신할 수 있는 핵심 인프라가 될 것"이라며 "축적된 물류운영 역량과 데이터기반 기술을 바탕으로 고도화된 물류 서비스 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com