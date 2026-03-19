CJ대한통운, 상반기 신입사원 공채…안전·보건 채용 신설

'경도' 게임 접목 채용설명회, Z세대 지원자 호평
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = CJ대한통운은 2026년 상반기 신입사원 공개채용을 시작한다고 19일 밝혔다.
올해는 정부의 안전보건관리체계 강화 기조에 발맞춰 처음으로 안전·보건 부문 채용을 실시한다. 체계적인 전문가 육성 트랙을 구축해 현장 안전관리를 한층 강화한다는 계획이다.
모집 전형은 ▲공급망관리(SCM) ▲로보틱스 ▲AI·빅데이터 ▲IT개발 ▲재무회계 ▲안전/보건 등의 일반전형과 ▲글로벌SCM ▲글로벌 사업관리 등의 글로벌 트랙 전형으로 진행된다.
CJ대한통운은 지난 13일 마포구 문화비축기지에서 '경찰과 도둑' 게임을 접목한 채용설명회를 열어 Z세대 지원자들에게 큰 호응을 얻었다. 지원자 중 100여명을 선발해 진행된 행사에서는 '경찰과 도둑' 게임을 통해 CJ대한통운의 사업과 채용에 관한 정보를 자연스럽게 습득할 수 있도록 했다. 다양한 직무별 현직자들에게 인사이트를 얻을 수 있도록 한 '로테이션 설명회'도 함께 진행했다.
지원자는 오는 4월 1일까지 CJ그룹 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수하면 된다. 서류전형, AI 역량검사, 인·적성검사, 실무면접, 임원면접을 거쳐 최종 합격자는 오는 7월 입사해 신입사원 입문교육을 받는다.
김정태 CJ대한통운 인사담당은 "선언에 그치지 않고 결과로 증명하는 '하고잡이' 인재들이 회사와 함께 성장할 수 있는 기업문화를 만들기 위해 노력하고 있다"며 "대한민국의 물류산업을 책임질 인재들의 많은 관심을 기대한다"고 말했다.
shl22@newspim.com