우리은행, 기보와 2100억원 규모 '중소기업 위기 극복 금융지원'

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중동 직접 수출기업·원유 공급망 붕괴 피해기업 대상

보증비율 상향 및 보증료 지원 통해 금융비용 부담 감경

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 20일 기술보증기금(이하 기보)과 함께 중동전쟁 등으로 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복 포용 금융지원' 업무협약을 체결했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 20일 기술보증기금(이하 기보)과 함께 중동전쟁 등으로 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복 포용 금융지원' 업무협약을 체결했다고 발표했다. [사진=우리은행]2026.04.20 dedanhi@newspim.com

우리은행은 중동전쟁 장기화로 인한 정부의 중동전쟁 위기 대응에 적극 동참하기 위해 기보에 총 40억원을 특별출연해 약 2100억원 규모의 금융지원을 실시한다. 지원 대상은 △중동 직접 수출기업 △중동산 원유 공급망 붕괴 피해기업 △경영 애로기업 △우리은행 추천 중동전쟁 피해기업 등이다.

이들 기업은 보증비율 상향(85%→100%) 또는 보증료 지원(0.5%p)을 통해 금융비용 부담을 덜 수 있고, 기보로부터 △보증한도 산정 특례 △심사완화 △보증한도 우대 등도 제공받는다.

우리은행 기업영업전략부 박화근 부장은 "이번 협약은 중동전쟁로 인한 중소기업의 경영 충격을 최소화하기 위해 마련했다""라며 "우리은행은 앞으로도 유관 기관과 협력해 대외 리스크에 대응하는 한편 생산적금융 전환과 포용금융 확대도 충실히 이행해 나가겠다"라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com