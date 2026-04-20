충주 바이오헬스 국가산단 '순항'…보상률 50% 육박

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연내 보상 마무리·2027년 3월 착공 목표…중부내륙 성장거점 기대

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시 대소원면 일원에 조성 중인 '충주 바이오헬스 국가산업단지'가 보상과 설계 절차를 순조롭게 진행하며 사업 추진에 속도를 내고 있다.

충북도는 해당 산업단지 보상률이 50%에 근접하고, 조성공사 실시설계 초안도 완료되면서 사업이 본격적인 궤도에 올랐다고 20일 밝혔다.

충주 바이오헬스 국가산단 위치도.[사진=충북도] 2026.04.20 baek3413@newspim.com

충주 국가산단은 총 면적 224만 1027㎡, 사업비 8171억 원 규모로 추진되며 바이오·ICT 융합 헬스케어와 정밀의료 등 미래 신산업 중심 거점으로 조성될 예정이다.

현재 보상은 주민 협조를 바탕으로 원활히 진행 중이다. 전체 토지 1453필지와 지장물 9500건을 대상으로 한 총 보상금 약 2700억 원 가운데 절반 수준이 협의 완료됐다.

도는 미협의 대상에 대해서는 조속 재결 절차를 병행해 연내 보상 완료를 목표로 속도를 높이고 있다. 보상 이후 단계인 문화재 조사도 5월 중 계약을 체결한 뒤 보상 완료 필지부터 순차적으로 착수할 계획이다. 이를 통해 사업 지연 요인을 최소화하고 공정 간 연계를 강화한다는 방침이다.

조성공사는 현재 실시설계 초안을 바탕으로 공사비 절감과 단가 적정성 등을 검토 중이다. 하반기에는 공법·기술 심의와 계약 심사를 마무리하고 연내 공사를 발주, 2027년 3월 착공을 목표로 추진된다.

그동안 충북 바이오 산업은 오송·오창을 중심으로 성장해 왔으나 북부권에는 국가 산업 거점이 부족했다. 충주 국가산단은 우수한 교통 접근성을 기반으로 지역 간 균형 발전을 도모하고 중부 내륙 성장 거점을 구축하는 핵심 사업으로 평가된다.

한충완 충북도 투자유치국장은 "충주 바이오헬스 국가산업단지는 충북 바이오산업의 공간적 확장과 균형 발전을 이끌 핵심 거점"이라며 "보상부터 착공까지 전 과정을 체계적으로 관리하고 기업 유치 기반도 선제적으로 마련하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com