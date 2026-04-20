부산시, 프랜차이즈 창업 기초 교육 운영…예비 창업자 4회 무료 지원

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가맹사업법·운영 실무 교육 운영

전액 무료로 예비 창업자 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지역 프랜차이즈 산업 성장을 지원하기 위해 예비 창업자를 대상으로 프랜차이즈 창업 기초 교육을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 교육은 프랜차이즈 구조와 가맹사업법, 계약 실무, 가맹점 운영 노하우를 통한 안정적인 창업 지원을 목표로 한다.

프랜차이즈 창업 기초 교육 프로그램 운영 포스터[사진=부산시] 2026.04.20

교육은 다음달 8일을 시작으로 6월 12일, 7월 10일, 9월 11일 총 4회에 걸쳐 각 5시간씩 진행된다. 모든 회차는 오후 1시부터 6시까지 한국프랜차이즈산업협회 부산울산경남지회 교육장(사상구 부산벤처타워 내)에서 같은 내용으로 운영된다.

대상은 프랜차이즈 가맹점 창업에 관심 있는 부산 시민 누구나이며, 회차별 최대 80명을 선착순 모집한다. 1차 교육생 신청 마감은 5월 1일까지이며, 교육은 부산시 전액 지원으로 무료로 진행된다.

교육 내용은 프랜차이즈 사업 구조 이해와 개인별 창업 환경 분석, 가맹사업법 및 단계별 계약 실무, 가맹점 운영 노하우 등 창업 전부터 운영 단계까지 실무 중심 과정으로 구성된다.

신청은 한국프랜차이즈산업협회 부산울산경남지회 누리집에서 온라인 접수를 통해 가능하다.

시는 이와 별도로 한국프랜차이즈산업협회 부산울산경남지회와 함께 '프랜차이즈 사관학교'와 '프랜차이즈 슈퍼바이저 양성 교육'을 연 2회씩 운영하며, 프랜차이즈 창업·육성과 본부 인력 양성에 힘을 보태고 있다.

김봉철 디지털경제실장은 "프랜차이즈 창업 기초 교육을 통해 예비 창업자들이 프랜차이즈 산업에 대한 이해를 높이고 안정적으로 창업을 시작할 수 있도록 지원하겠다"며 "실무 중심 교육을 확대해 지역 창업자의 경쟁력을 강화하고 프랜차이즈 산업 활성화를 뒷받침하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com