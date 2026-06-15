그래피, 메가젠과 덴탈 소재 글로벌 공급 협력

3D 프린팅 보철·수술가이드 소재 100여 개국 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 3D 프린팅 소재 기업 그래피가 글로벌 치과용 의료기기 기업 메가젠임플란트와 덴탈 소재의 글로벌 공급망 진입을 위한 사업 협력을 논의 중이라고 15일 밝혔다.

그래피는 메가젠의 글로벌 유통망과 디지털 덴탈 인프라를 활용해 보철·수술가이드·교정 소재의 해외 공급을 확대할 계획이다. 회사에 따르면 협력의 핵심은 보철 및 수술가이드용 레진의 글로벌 대량 공급 기반을 마련하는 데 있다. 그래피는 그동안 형상기억 투명교정(SMA) 등 교정 시장에 집중해 왔으나, 전 세계 100여 개국에 직수출 로드를 구축한 메가젠의 글로벌 플랫폼을 통해 범용 덴탈 소모품 시장으로 사업 영역을 확대한다.

미국과 유럽 등 선진 시장에서는 그래피가 개발한 고강도 세라믹 함유 레진이 주요 제품으로 공급될 예정이다. 해당 소재는 3D 프린팅 보철물의 방사선 불투과성 문제를 개선한 신소재로, 현지 치과 병·의원 공급 확대를 통해 고정 매출처 확보가 기대된다. 국내 및 신흥 시장에서는 영구치관용 레진과 서지컬 가이드 전용 소재 공급이 논의되고 있다.

그래피 로고. [사진=그래피]

메가젠의 대표 수술가이드 시스템인 'R2GATE'와 그래피 소재가 공식 순정 소모품 형태로 연계될 경우, 매년 수술 건수에 비례해 매출이 증가하는 고마진 B2B 소모품 파이프라인을 구축할 수 있다. 차세대 고강도 레진은 무삭제 라미네이트, 비니어 등 고부가가치 심미 보철 시장으로도 확대될 수 있다.

양사는 형상기억 투명교정 및 차세대 유지장치 분야에서도 협력을 추진한다. 그래피는 구강 내 체온에 반응하는 다이렉트 3D 프린팅 형상기억 투명교정 원천 소재 기술을 기반으로, 유럽 수출 13년 연속 1위 위상을 지닌 메가젠의 영업 지배력을 활용해 유럽 투명교정 시장에 화이트라벨 협력을 추진하고 있다. 메가젠 자체 브랜드 라인업에 그래피 기술을 탑재해 유럽 시장에 공급하는 방식도 함께 논의 중이다.

그래피 관계자는 "메가젠과의 협력은 3D 프린팅 덴탈 소재 기술을 글로벌 치과 시장에 확산시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com