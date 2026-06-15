휴젤 웰라쥬, '하이퍼 PDRN 글로우 플럼핑 캡슐 크림' 출시

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동결건조 캡슐 기술 적용한 데일리 크림

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤의 클리니컬 코스메틱 브랜드 웰라쥬는 신제품 '하이퍼 PDRN 글로우 플럼핑 캡슐 크림'을 출시하며 하이퍼 PDRN 라인업을 확대했다고 15일 밝혔다.

하이퍼 PDRN 글로우 플럼핑 캡슐 크림은 누적 판매 1억 개를 돌파한 웰라쥬의 동결건조 캡슐 기술을 크림 형태로 구현한 제품이다. 순도 100% 히알루론산과 순도 99% PDRN, 초저분자 히알루론산 젤크림 등 세 가지 성분과 제형을 결합한 것이 특징이다.

하이퍼 PDRN [사진=휴젤]

인체적용시험 결과 사용 직후 피부 플럼핑 개선 효과는 39.14%, 속수분 개선 효과는 3.66%로 나타났다. 이를 통해 수분과 탄력, 광채를 동시에 관리할 수 있도록 설계됐다. 고농축 포뮬러를 적용했음에도 가볍고 산뜻한 사용감을 구현해 일상적인 스킨케어 제품으로 활용할 수 있도록 했다.

이번 신제품 출시로 웰라쥬 하이퍼 PDRN 라인은 기존 앰플과 캡슐 제품에 크림을 추가하며 제품군을 확대했다. 이에 따라 소비자들은 피부 상태와 관리 목적에 맞춰 제품을 선택할 수 있게 됐다.

휴젤 관계자는 "세분화되고 있는 소비자들의 피부 고민을 고려한 다양한 제품 라인업 구축에 집중하고 있다"며 "웰라쥬의 핵심 가치인 고순도 히알루론산을 바탕으로 성분과 제형의 영역을 확장해 차별화된 스킨케어 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com