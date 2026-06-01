휴젤 웰라쥬, 美 올리브영 공식 입점… 북미 오프라인 공략 가속

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북미 오프라인 거점 첫 확보

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤의 클리니컬 코스메틱 브랜드 '웰라쥬(WELLAGE)'가 올리브영 미국 오프라인 매장에 공식 입점하며 북미 시장 공략에 속도를 낸다.

웰라쥬는 지난 5월 29일 캘리포니아주 패서디나(Pasadena)에 위치한 올리브영 미국 패서디나점에 입점을 완료하며, 미국 내 오프라인 첫 거점을 확보했다.

웰라쥬 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플' [사진=휴젤]

올리브영 미국 매장에서는 고농축·고순도 유효 성분을 함유한 웰라쥬 브랜드 핵심 제품 9종을 선보인다. 라인업은 웰라쥬의 대표 제품 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'을 중심으로 ▲리얼 히알루로닉 라인 6종 ▲시카 카밍 라인 2종 ▲PDRN 라인 1종으로 구성됐다.

올리브영 미국 매장 입점은 그간 웰라쥬가 국내 올리브영과 전략적 협업을 통해 쌓아온 우수한 성과를 바탕으로 이뤄졌다. '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'은 지난해 '올리브영 어워즈' 에센스/세럼 부문을 수상한 데 이어, 채널 내 상위권 판매를 꾸준히 이어가고 있다.

웰라쥬는 앞서 미국 최대 온라인 쇼핑 플랫폼인 아마존과 캐나다 코스트코에도 입점했으며, 현재 전세계 12개국에 진출해 있다. 이러한 글로벌 유통 채널 확대에 힘입어 가파른 성장세를 보이고 있는 가운데, 올해 1~4월 기준 웰라쥬 해외 매출은 전년 동기 대비 약 95% 증가했다.

휴젤 관계자는 "미국 올리브영 입점은 캐나다 코스트코에 이어 미국 본토까지 오프라인 유통망을 넓혀 북미 소비자 접점을 확대했다는 점에서 의미가 크다"며 "웰라쥬만의 클리니컬 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 브랜드 인지도와 소비자 접점을 빠르게 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com