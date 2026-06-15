'AI·로봇 스타트업 키운다'…삼성전자, 'C랩 아웃사이드' 9기 모집

C랩, 사내벤처∙스타트업 육성 1000개사 돌파

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 오는 26일까지 'C랩 아웃사이드' 9기 스타트업을 공개 모집한다고 15일 밝혔다. 회사는 인공지능(AI), 디지털헬스, 콘텐츠·서비스, 로봇, 소재·부품, IoT, 모빌리티, ESG 등 8개 분야에서 총 30개사를 선발할 계획이다.

모집은 서울, 대구, 경북, 광주 4개 지역에서 동시에 진행된다. 국내에 법인이 등록돼 있고 투자 단계가 시리즈 B 이하인 스타트업이면 지원할 수 있다. 지원은 삼성전자 C랩 홈페이지에서 가능하며, 심사를 거쳐 11월에 최종 선발 기업을 발표할 예정이다.

삼성전자 C랩 아웃사이드 9기 모집 포스터. [사진=삼성전자]

C랩 아웃사이드는 국내 스타트업이 삼성전자와 협업 기회를 모색할 수 있도록 지원하는 오픈 이노베이션 프로그램이다. 선발된 스타트업 중 사업 연계 가능성이 있으면 해당 사업부와 비즈니스 미팅 및 기술 검증(PoC)을 지원한다. 지난해 7기 스타트업 30개사 중 17개사가 PoC를 진행했으며, 올해 8기도 진행 중이다.

8기 선정 기업인 컨피그인텔리전스는 로봇 파운데이션 모델 개발에 필요한 피지컬 AI 데이터 구축 전문 기업으로 협력하고 있다. 엑사리온은 3D 오디오와 AI 영상처리 반도체 IP를 개발하는 기업으로 사업 협력 방안을 논의 중이다. 임팩티브AI는 AI 기반 수요 예측 전문 기업으로 온라인 판매 채널을 중심으로 제품 판매량 예측 정확도를 높이기 위한 협력을 진행하고 있다.

삼성전자는 스타트업이 성장 과정에서 마주하는 기술, 제품, 조직 운영, 마케팅 등 다양한 문제를 해결할 수 있도록 임직원 전문가를 통한 컨설팅을 제공한다. CES와 VivaTech 등 글로벌 전시 참가도 지원해 해외 고객과 투자자, 파트너를 만날 수 있는 기회를 제공한다. 이 외에도 최대 1억 원의 사업지원금, 전용 업무공간, 삼성전자 보유 특허 무상 양도 또는 사용권 등의 혜택을 제공한다.

삼성전자는 2012년부터 C랩을 통해 총 1000개(사내 434개, 사외 566개)의 사내벤처와 스타트업을 육성했다. 2023년부터 대구, 광주, 경북으로 확대하며 지역 창업 생태계 저변 확대에 나서고 있으며, 현재까지 지역 거점을 통해 52개의 스타트업을 발굴·육성했다. 올해 CES 2026에서는 C랩 스타트업들이 최고혁신상 2개를 포함해 총 17개의 혁신상을 수상했다.

kji01@newspim.com