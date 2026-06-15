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[현장에서] '빌려 쓰는 AI'의 종말과 열린 소버린의 시대

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AI 핵심 요약

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  • 미국 정부가 지난주 클로드 페이블 5 접근을 차단했다.
  • 국가 안보 이유로 외국인 접근을 즉각 중단시켰다.
  • 외산 AI 의존이 공급망 리스크로 드러났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'클로드 페이블 5' 접근 중단 사태
본보 2월 '끊길 수 있는 AI' 경고 현실
국가 통제 심화로 기술 혁신 저해
AI 공급망 리스크와 자주권 필요

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 출근해서 터미널 창을 켰는데, 어제까지 복잡한 코드를 짜주며 시스템 아키텍처를 혁신하던 최상위 인공지능(AI) 모델이 흔적도 없이 사라졌다면 어떨까.

상상 속의 이야기가 아니다. 지난주 전 세계 개발자들과 시스템 아키텍트들에게 실제로 벌어진 일이다. 앤트로픽(Anthropic)의 플래그십 인공지능인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'의 엔드포인트가 예고도 없이 완전히 증발해 버렸다.

일시적인 인프라 장애나 서버 점검이 아니었다. 미국 상무부를 비롯한 워싱턴 규제 당국이 국가 안보 위험을 이유로 "Fable 5 및 미토스(Mythos) 엔진에 대한 모든 외국인의 접근을 즉각 중단하라"는 초법적 행정명령을 내린 결과다.

미국 정부가 내세운 명분은 단호하다. Fable 5의 고도화된 추론 성능이 특정 프롬프트 엔지니어링, 이른바 '탈옥(Jailbreak)' 기술과 결합할 경우 국가 기간망이나 금융 시스템을 마비시킬 수 있는 사이버 무기로 돌변할 수 있다는 우려다. 앤트로픽 측은 강하게 반발했으나 정부의 칼날 앞에서는 무력했고, 내부의 외국 국적 엔지니어들조차 자신이 개발한 모델의 접근 권한을 박탈당하는 촌극이 벌어졌다.

이경태 CTO [사진=뉴스핌DB]

이번 사태는 인공지능 산업의 패러다임이 '기술 혁신'의 무대에서 '국가 안보와 기술 통제'의 냉혹한 전장으로 완전히 전환됐음을 알리는 서늘한 분수령이다. 그리고 정확히 4개월 전인 지난 2월, 본보 칼럼 '[현장에서] 끊길 수 있는 AI, 끊기면 안 되는 나라'를 통해 지적했던 구조적 취약점이 가장 폭력적인 형태로 적중한 순간이기도 하다.

당시 칼럼에서 미국 국방부와 앤트로픽 간의 갈등을 조명하며, 안보와 행정의 심장부까지 들어온 AI가 몇 개 민간 기업의 이사회 가치관에 좌우되는 현실을 비판했다. 정권 교체나 국제 제재 등 통제할 수 없는 사건이 곧바로 AI 서비스 중단으로 이어질 수 있다는 경고였다. 그러나 이번 Fable 5 사태는 리스크의 주체가 '기업 윤리'를 넘어 '국가의 무기화와 통제권 행사'로 급격하게 전개될 수 있다는 점을 증명했다. 상무부의 행정명령 한 번에 전 세계 공급망이 하룻밤 새 끊길 수 있다는 공포가 현실이 된 것이다.

이는 그동안 인공지능을 일종의 '수도꼭지'처럼 여겨왔던 글로벌 테크 진영의 치명적인 아킬레스건을 노출했다. 다양한 자동화 시스템 구축이나 고수준의 의도만으로 코딩을 전개하는 바이브 코딩(Vibe Coding)의 선구자들은 하룻밤 사이에 시스템의 뇌가 증발하는 경험을 해야 했다. 가상사설망(VPN)을 통한 인터넷접속주소(IP) 우회 같은 트릭도 통하지 않았다. 백엔드 레벨에서 계정 인증 정보를 전수 조사해 차단하는 고강도 통제가 작동했기 때문이다. 기술적 종속이 곧 비즈니스의 생존권 박탈로 이어지는 'AI 공급망 리스크'의 서막이다.

더 큰 비극은 앞으로 상용 프론티어 AI 모델들의 발전 방향이 기형적으로 왜곡될 가능성이 크다는 점이다. 정부가 사이버 무기 규제의 잣대를 들이대기 시작하면서, 앞으로 출시될 모델들은 순수한 성능 극대화보다 '규제를 피하기 위한 방어적 설계'에 집중할 수밖에 없다. 보안 분류기(Safety Classifier)는 비정상적으로 비대해질 것이며, 쿼리가 조금만 복잡해도 답변을 거부하고 하위 모델로 작업을 강제 우회시키는 일상적인 검열과 지능의 하향 평준화가 도래할 것이다.

이 거대한 소용돌이 속에서 우리는 어떤 선택을 해야 하는가. 지난 2월 칼럼에서 제안했던 '열린 소버린 AI(Open Sovereign AI)' 기반의 하이브리드 아키텍처는 이제 단순한 의견을 넘어, 위기를 돌파할 가장 정확한 기술적 실행 지침서로 작동해야 한다. 모든 것을 밑바닥부터 국산 초거대 모델로 대체하자는 맹목적 주권론은 자원 낭비일 뿐이다. 중요한 것은 '누가 만든 모델인가'가 아니라, '끊길 위험을 스스로 관리하고 실행 권한을 온전히 쥘 수 있는가'이다.

시스템의 레이어는 철저히 이원화돼야 한다. 첫째, 일상적인 범용 작업은 시장에 열려 있는 안정적인 외산 모델(Opus 4.8이나 Sonnet 3.5 등)의 API를 영리하게 활용한다. 단, Fable 5 특유의 추론 능력을 보완하기 위해 시스템 레벨에서 XML 기반의 '추론과정(thinking_process)' 구조를 프롬프트에 강제 주입하고 리액트(ReAct) 환경을 연동하여 주도권을 쥐어야 한다.

둘째, 데이터 파이프라인의 중추나 끊기면 치명적인 핵심 인프라 영역은 로컬 인프라 기반의 독립 sLLM으로 내재화해야 한다. 고용량 통합 메모리를 갖춘 로컬 하드웨어에서 오픈웨이트 기반의 로컬AI 모델을 직접 구동하고 파인튜닝하는 방식이 그 해답이다. 클라우드에 의존하는 '명목상 주권'에서 벗어나, 외부 규제 폭탄이 떨어져도 우리 서버실 안에서 365일 독립적으로 작동하는 물리적 실행 권한을 확보해야 진짜 소버린이다.

빌려 쓰는 지능은 모래 위에 지은 성과 같다. 워싱턴의 서명 한 줄에 시스템 중추가 마비될 수 있다면 지속 가능한 인프라가 아니다. 거대 모델에 핵심 파이프라인을 아웃소싱하던 방종의 시대를 끝내고, 자체 하드웨어와 독립된 데이터 위에 흔들리지 않는 버팀목을 세워야 할 때다.

biggerthanseoul@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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