[현장에서] '빌려 쓰는 AI'의 종말과 열린 소버린의 시대

'클로드 페이블 5' 접근 중단 사태

본보 2월 '끊길 수 있는 AI' 경고 현실

국가 통제 심화로 기술 혁신 저해

AI 공급망 리스크와 자주권 필요

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 출근해서 터미널 창을 켰는데, 어제까지 복잡한 코드를 짜주며 시스템 아키텍처를 혁신하던 최상위 인공지능(AI) 모델이 흔적도 없이 사라졌다면 어떨까.

상상 속의 이야기가 아니다. 지난주 전 세계 개발자들과 시스템 아키텍트들에게 실제로 벌어진 일이다. 앤트로픽(Anthropic)의 플래그십 인공지능인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'의 엔드포인트가 예고도 없이 완전히 증발해 버렸다.

일시적인 인프라 장애나 서버 점검이 아니었다. 미국 상무부를 비롯한 워싱턴 규제 당국이 국가 안보 위험을 이유로 "Fable 5 및 미토스(Mythos) 엔진에 대한 모든 외국인의 접근을 즉각 중단하라"는 초법적 행정명령을 내린 결과다.

미국 정부가 내세운 명분은 단호하다. Fable 5의 고도화된 추론 성능이 특정 프롬프트 엔지니어링, 이른바 '탈옥(Jailbreak)' 기술과 결합할 경우 국가 기간망이나 금융 시스템을 마비시킬 수 있는 사이버 무기로 돌변할 수 있다는 우려다. 앤트로픽 측은 강하게 반발했으나 정부의 칼날 앞에서는 무력했고, 내부의 외국 국적 엔지니어들조차 자신이 개발한 모델의 접근 권한을 박탈당하는 촌극이 벌어졌다.

이경태 CTO [사진=뉴스핌DB]

이번 사태는 인공지능 산업의 패러다임이 '기술 혁신'의 무대에서 '국가 안보와 기술 통제'의 냉혹한 전장으로 완전히 전환됐음을 알리는 서늘한 분수령이다. 그리고 정확히 4개월 전인 지난 2월, 본보 칼럼 '[현장에서] 끊길 수 있는 AI, 끊기면 안 되는 나라'를 통해 지적했던 구조적 취약점이 가장 폭력적인 형태로 적중한 순간이기도 하다.

당시 칼럼에서 미국 국방부와 앤트로픽 간의 갈등을 조명하며, 안보와 행정의 심장부까지 들어온 AI가 몇 개 민간 기업의 이사회 가치관에 좌우되는 현실을 비판했다. 정권 교체나 국제 제재 등 통제할 수 없는 사건이 곧바로 AI 서비스 중단으로 이어질 수 있다는 경고였다. 그러나 이번 Fable 5 사태는 리스크의 주체가 '기업 윤리'를 넘어 '국가의 무기화와 통제권 행사'로 급격하게 전개될 수 있다는 점을 증명했다. 상무부의 행정명령 한 번에 전 세계 공급망이 하룻밤 새 끊길 수 있다는 공포가 현실이 된 것이다.

이는 그동안 인공지능을 일종의 '수도꼭지'처럼 여겨왔던 글로벌 테크 진영의 치명적인 아킬레스건을 노출했다. 다양한 자동화 시스템 구축이나 고수준의 의도만으로 코딩을 전개하는 바이브 코딩(Vibe Coding)의 선구자들은 하룻밤 사이에 시스템의 뇌가 증발하는 경험을 해야 했다. 가상사설망(VPN)을 통한 인터넷접속주소(IP) 우회 같은 트릭도 통하지 않았다. 백엔드 레벨에서 계정 인증 정보를 전수 조사해 차단하는 고강도 통제가 작동했기 때문이다. 기술적 종속이 곧 비즈니스의 생존권 박탈로 이어지는 'AI 공급망 리스크'의 서막이다.

더 큰 비극은 앞으로 상용 프론티어 AI 모델들의 발전 방향이 기형적으로 왜곡될 가능성이 크다는 점이다. 정부가 사이버 무기 규제의 잣대를 들이대기 시작하면서, 앞으로 출시될 모델들은 순수한 성능 극대화보다 '규제를 피하기 위한 방어적 설계'에 집중할 수밖에 없다. 보안 분류기(Safety Classifier)는 비정상적으로 비대해질 것이며, 쿼리가 조금만 복잡해도 답변을 거부하고 하위 모델로 작업을 강제 우회시키는 일상적인 검열과 지능의 하향 평준화가 도래할 것이다.

이 거대한 소용돌이 속에서 우리는 어떤 선택을 해야 하는가. 지난 2월 칼럼에서 제안했던 '열린 소버린 AI(Open Sovereign AI)' 기반의 하이브리드 아키텍처는 이제 단순한 의견을 넘어, 위기를 돌파할 가장 정확한 기술적 실행 지침서로 작동해야 한다. 모든 것을 밑바닥부터 국산 초거대 모델로 대체하자는 맹목적 주권론은 자원 낭비일 뿐이다. 중요한 것은 '누가 만든 모델인가'가 아니라, '끊길 위험을 스스로 관리하고 실행 권한을 온전히 쥘 수 있는가'이다.

시스템의 레이어는 철저히 이원화돼야 한다. 첫째, 일상적인 범용 작업은 시장에 열려 있는 안정적인 외산 모델(Opus 4.8이나 Sonnet 3.5 등)의 API를 영리하게 활용한다. 단, Fable 5 특유의 추론 능력을 보완하기 위해 시스템 레벨에서 XML 기반의 '추론과정(thinking_process)' 구조를 프롬프트에 강제 주입하고 리액트(ReAct) 환경을 연동하여 주도권을 쥐어야 한다.

둘째, 데이터 파이프라인의 중추나 끊기면 치명적인 핵심 인프라 영역은 로컬 인프라 기반의 독립 sLLM으로 내재화해야 한다. 고용량 통합 메모리를 갖춘 로컬 하드웨어에서 오픈웨이트 기반의 로컬AI 모델을 직접 구동하고 파인튜닝하는 방식이 그 해답이다. 클라우드에 의존하는 '명목상 주권'에서 벗어나, 외부 규제 폭탄이 떨어져도 우리 서버실 안에서 365일 독립적으로 작동하는 물리적 실행 권한을 확보해야 진짜 소버린이다.

빌려 쓰는 지능은 모래 위에 지은 성과 같다. 워싱턴의 서명 한 줄에 시스템 중추가 마비될 수 있다면 지속 가능한 인프라가 아니다. 거대 모델에 핵심 파이프라인을 아웃소싱하던 방종의 시대를 끝내고, 자체 하드웨어와 독립된 데이터 위에 흔들리지 않는 버팀목을 세워야 할 때다.

biggerthanseoul@newspim.com