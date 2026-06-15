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日·英, 경제안보 공동선언 발표...반도체·방산 협력 확대

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  • 다카이치 일본 총리와 스타머 영국 총리가 14일 정상회담을 열고 경제안보·첨단기술·방위산업 협력 강화를 합의했다
  • 양국은 공급망·에너지 안보·GCAP 전투기·원전 연구 등 포괄 협력과 日英 프런티어 테크놀로지 파트너십 출범을 발표했다
  • 일본 기업들은 영국 해상풍력 등 분야에 180억파운드를 투자하고 양국은 방위역량산업협의회를 신설해 준동맹 수준 협력을 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리와 키어 스타머 영국 총리가 14일(현지시간) 런던에서 정상회담을 갖고 경제안보와 첨단기술, 방위산업 협력을 대폭 강화하기로 합의했다.

양국은 공동선언을 통해 공급망 안정화와 에너지 안보, 차세대 전투기 공동개발 등을 포함한 포괄적 협력 방안을 발표했다.

15일 니혼게이자이신문 등에 따르면 양국 정상은 이날 회담에서 첨단기술 협력 체계인 '日英 프런티어 테크놀로지 파트너십'을 출범시키기로 했다. 일본이 첨단기술 분야에서 특정 국가와 이 같은 양자 협력 틀을 구축한 것은 처음이다.

스타머 총리는 회담 모두 발언에서 "격동하는 국제정세 속에서 논의해야 할 과제가 산적해 있지만, 가치와 비전을 공유하는 일본과 협력할 수 있어 매우 영광"이라고 말했다.

이에 다카이치 총리는 "일본과 영국은 모두 해양 국가이며 지역 안보는 불가분의 관계에 있다"며 "양국 관계는 사실상 준동맹 수준에 도달했다고 생각한다. 관계를 더욱 높은 단계로 끌어올리고 싶다"고 강조했다.

영국을 방문한 다카이치 사나에 일본 총리가 14일(현지시간) 런던 총리 관저에서 키어 스타머 총리와 만나 악수를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

두 정상은 회담 과정에서 서로를 이름인 '사나에', '키어'로 부르며 긴밀한 관계를 과시했다. 회담은 배석자 없는 단독 회담과 확대 회담을 포함해 약 1시간 동안 진행됐다.

특히 양국은 최근 중동 정세 불안에 따른 에너지 공급망 위험에 대응하기 위해 에너지 안보 협력도 확대하기로 했다. 영국 해상풍력 발전 사업에는 향후 10년간 도쿄전력홀딩스 등이 최대 90억파운드(약 18조원)를 투자할 예정이다.

영국 정부는 정상회담에 앞서 일본 기업들이 해상풍력을 비롯한 다양한 분야에 총 180억파운드(약 36조원)를 투자할 계획이라고 발표했다.

경제안보 분야에서는 중국을 염두에 두고 희토류와 중요 광물 공급망의 안정성과 복원력을 강화하기로 했다. 반도체와 인공지능(AI) 분야 협력도 추진된다. 일본의 차세대 반도체 기업 라피더스와 영국 AI 스타트업 간 협력을 촉진하는 방안도 공동선언에 포함됐다.

원자력 분야에서는 일본원자력연구개발기구(JAEA)와 영국 롤스로이스 등이 참여해 고온가스로(HTGR) 연구개발을 공동으로 추진하기로 했다.

안보 협력도 한층 강화된다. 일본·영국·이탈리아가 공동 추진 중인 차세대 전투기 개발 사업인 GCAP(Global Combat Air Programme)의 정부·산업계 간 협정을 연장하는 방향으로 의견을 모았다.

스타머 총리는 회담에서 "GCAP은 양국에 매우 중요한 전략적 이니셔티브"라며 계약 연장 방침을 확인했다. 영국 정부가 방위산업 장기 투자계획 수립을 추진하고 있는 만큼 관련 예산 확보에도 진전이 있었던 것으로 보인다.

양국은 또 일본 방위장비청과 영국 국방부 차관급이 참여하는 '방위역량산업협의회'를 신설해 방위장비 공동개발과 산업 협력을 확대하기로 했다.

정상회담에 맞춰 양국 기업이 참여하는 비즈니스 라운드테이블도 개최돼 투자와 기술협력 방안이 논의됐다.

이번 방문은 다카이치 총리 취임 후 첫 유럽 순방 일정으로 이뤄졌다. 영국은 유럽 국가 가운데 유일하게 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입해 있으며, 경제정책과 첨단기술 투자, 안보 전략 등에서 일본과 공통분모가 많다는 평가를 받는다.

양국 정상은 15일부터 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 앞두고 주요 국제 현안에 대한 입장을 사전에 조율하는 데에도 뜻을 모은 것으로 알려졌다.

goldendog@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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