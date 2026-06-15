현대차그룹, 청년 직무교육 'HINT' 신설…1기 500명 모집

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미래 모빌리티 산업 전환에 맞춰 청년들의 실무형 직무 교육 수요가 커지고 있다. 현대차그룹이 임베디드 AI와 제조 지능화 분야를 중심으로 청년 인재 육성 프로그램을 새롭게 운영한다.

현대차그룹, 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT' 1기 참가자 모집. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 'HINT'를 신설하고 1기 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.

HINT는 고용노동부와 산업통상부가 기업들과 함께 추진하는 청년 직업훈련 사업 'K-뉴딜 아카데미'의 일환이다. 기업 주도의 실무 교육과 현장 프로그램을 통해 청년들의 직무 역량 강화와 진로 설계를 지원하기 위해 마련됐다.

1기 과정은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 500명을 대상으로 오는 7월 27부터 3개월간 운영된다. 교육은 임베디드 AI와 제조 지능화 등 2개 트랙으로 구성된다.

참가자들은 2박 3일 합숙 교육 이후 권역별 교육장에서 통학형 과정을 이수한다. 현대차그룹 핵심 생산공장 견학, 실차 기반 교육, 현직자 특강 등 현장 중심 프로그램도 제공된다.

현대차그룹은 전체 교육의 90%를 비수도권에 집중해 지역 청년들에게 실무 교육 기회를 제공한다는 계획이다. 참가 신청은 7월 3까지 HINT 공식 홈페이지에서 가능하다.

chanw@newspim.com