부산시, '안전대전환' 프로젝트 시행…고위험시설 등 1436곳 대상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전문가와 관련 단체 합동점검반 구성

점검 결과 안전정보 시스템 통해 공개

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 재난 예방과 안전관리 강화를 위한 대규모 점검에 착수했다.

시는 20일부터 6월 19일까지 61일간 '대한민국 안전대전환 2026년 집중안전점검'을 실시한다고 밝혔다.

부산시가 20일부터 6월 19일까지 61일간 재난예방 및 안전관리 강화를 위한 '대한민국 안전대(大)전환, 2026년 집중안전점검'을 실시한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 점검은 행정안전부가 지정한 20개 시설 유형과 노후·고위험시설 등 총 1436곳을 대상으로 진행된다. 점검 대상에는 다중이용업소, 공동주택, 공사현장, 전통시장 등이 포함됐다.

시는 자치구·군과 사업소, 공사·공단 등 유관기관은 물론 전문가와 관련 단체가 참여하는 합동점검반을 구성해 현장 중심 점검을 강화한다. 기관장이 직접 주요 시설을 방문해 점검에 참여하는 등 책임성을 높일 계획이다.

시민 체감형 안전문화 확산을 위한 참여 프로그램도 확대한다. 주민이 직접 점검을 신청하는 '주민점검신청제'를 운영하고, 구·군 누리집과 행정복지센터를 통해 접수를 받는다.

'안전신문고 앱'을 활용한 생활 속 위험요소 신고를 장려하고, 가정과 다중이용시설을 대상으로 자율 안전점검표를 보급한다. 다문화가족과 연계한 점검 활동도 병행해 사각지대 해소에 나선다.

점검의 투명성과 책임성을 강화하기 위한 제도도 도입된다. 시는 '점검실명제'를 시행하고 점검 결과를 안전정보 통합공개시스템 '안전모아 진단모아'를 통해 공개한다.

점검 과정에서 확인된 경미한 사항은 즉시 보수·보강하고, 중대한 위험요인은 해소 시까지 지속 관리한다는 방침이다.

박형준 부산시장은 "기후변화와 인프라 노후화로 재난 위험이 커지고 있다"며 "선제적 점검으로 사고를 예방하고 시민 안전 확보에 총력을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com