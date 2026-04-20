한득수 임실군수 예비후보 측 "금품제공 보도는 사실무근...전형적 흑색선전"

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"금품 든 것으로 보이는 봉투 전달하려는 장면 보도...법적조치"

"사진에 나온 운동원, 한득수 측 운동원 아니다...경찰 조사 의뢰"

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수 예비후보 선대위는 20일 "전날 새벽 우리측 운동원이라는 사람이 돈봉투를 건냈다는 보도는 전혀 사실무근이다"며 "전형적인 흑색선전으로 즉각 법적조치했다"고 밝혔다.

선대위는 또 "최근 김진명 후보의 한득수 예비후보 지지선언 등 민주당 임실군수 경선이 우리쪽으로 기울자 공약과 정책 대결을 외면한 채 유권자를 자극하려는 시도로 보인다"며 "봉투를 건내는 사람은 한득수 측 운동원이 아니다"고 말했다.

한득수 임실군수 예비후보. [사진=뉴스핌DB]

앞서 'NEW日刊'은 '20일 새벽 1시께 임실군 삼계면 봉현1길 인근에서 한득수 임실군수 예비후보 측 운동원으로 추정되는 인물이 지역 주민 최 모 씨에게 접근해 금품이 든 것으로 보이는 봉투를 전달하려했으나 거부하는 장면이 포착되었다'고 보도했다.

한득수 임실군수 예비후보는 "20일은 민주당 임실군수 후보를 결정하는 최종 경선이 시작되는 투표일인데, 전혀 사실과 다른 내용을 보도해 해명할 기회조차 없게 만드는 한심한 작태에 대해 유권자들의 현명한 판단을 기대한다"고 강조했다.

gojongwin@newspim.com