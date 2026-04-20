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서울시, 건축·주택분야 심의 디지털화…주택공급 속도 높인다

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AI 핵심 요약

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  • 서울시는 도시·건축·주택 분야 위원회 심의를 통합 관리하는 시스템을 구축해 의사결정을 신속화했다.
  • 2020년부터 도입한 통합관리시스템은 안건 상정부터 의결까지 전 과정을 연계 운영하며 심의 기간을 단축했다.
  • 인천·용인·화성시 등이 벤치마킹하며 전국적 확산 모델로 주목받고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

안건 상정부터 의결·공개까지 통합관리시스템으로 전 과정 원스톱처리

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 도시·건축·주택 분야 위원회 심의 전 과정을 통합 관리하는 '위원회 통합관리시스템'을 구축, 신속한 의사결정을 통해 주택공급 등 시 정책이 신속히 추진될 수 있는 기반을 마련했다고 20일 밝혔다.

2020년부터 본격 도입한 통합관리시스템은 안건 상정부터 검토, 심의, 의결, 공개까지 전 과정을 하나의 시스템으로 연계·운영하는 것이 특징이다. 이를 통해 자료 관리부터 위원회 운영 절차 전 과정이 보다 체계적으로 진행되고, 일관된 의사결정이 가능해 졌다. 특히 심의과정에서 사전검토 절차를 의무화하여 안건 처리 기간을 단축하고, 주요 정책 추진 속도를 높이고 있다.

그동안 위원회 심의는 인쇄자료 중심으로 운영되고 사전검토 절차가 부족해서, 회의 준비 및 심의 과정에 많은 시간이 소요되는 구조였다.

서울시는 이런 문제를 개선하기 위해 2019년 도시계획위원회와 도시·건축공동위원회를 시작으로 통합관리시스템을 도입하고, 적용 대상을 단계적으로 확대해 왔다.

위원회 통합관리시스템 홈페이지 메인 화면. [서울시 제공]

통합관리시스템을 통해 위원회 운영 전 과정을 통합하고 원스톱으로 처리할 수 있게 됨에 따라 운영 효율성이 제고됐다.

서울시는 시스템 도입과 함께 사전검토 중심의 심의 절차를 구축해 회의 운영 방식을 개선했다. 이를 통해 회의는 설명 중심에서 벗어나 주요 쟁점 위주로 운영되며, 보다 신속하고 집중적인 의사결정이 가능해 졌다.

통합관리시스템에는 계획 수립 및 심의 과정에서 필요한 모든 정보를 찾아볼 수 있도록 '아카이브'를 구축, 운영하고 있다.

아울러 디지털 트윈 기술인 S-map 기반의 3D 시뮬레이션을 활용해 사업계획을 입체적으로 검토함으로써 의사결정의 정확성과 신뢰성을 한층 높였다.

이런 성과로 인해, 인천광역시·용인시·화성시는 위원회 통합관리시스템을 벤치마킹하여 구축·운영 중이며, 전국적인 벤치마킹 대상으로 주목받고 있다.

한편, 서울시는 통합관리시스템을 통한 심의 지원뿐만 아니라, 시청 본관에 위치한 국가지정 문화재인 '태평홀'을 위원회 전용 심의공간으로 활용해 정책 결정의 상징성을 더했다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "주택공급이 중요한 시기인 만큼, 효율적인 운영 시스템과 전용 심의공간을 통해 신속한 의사결정이 이루어지도록 총력을 다하고 있다"며 "이를 기반으로 주택공급을 차질 없이 추진하는 한편, 서울형 위원회 운영 모델이 전국으로 확산되는 선도 사례가 되기를 기대한다"고 말했다.

jycafe@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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