국힘 경기도당 공관위 "지역 광역·비례 기초 추가 및 재공모 18명 접수"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 19일 지역구 광역의원과 비례 기초의원 추가 재공모 결과를 발표했다.
- 지역구 광역의원 10개 선거구에 10명, 비례 기초의원 4개 지역에 8명이 접수했다.
- 기존 접수자와 종합심사 후 공천 추천자를 결정하며 추가 모집을 검토한다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 19일 오후 6.3지방선거 지역구 광역의원과 비례대표 기초의원에 대한 추가 및 재공모 결과를 발표했다.
공관위는 지난 17일과 18일 이틀동안 추가 및 재공모 접수를 진행한 결과 지역구 광역의원 10개 선거구에 10명이 접수를 했고 비례대표 기초의원 4개 지역에 8명이 접수를 했다고 밝혔다.
공관위는 기존 접수자들과 추가 및 재공모 접수자를 상대로 종합심사를 거쳐 공천 추천자를 결정할 계획이며 심사일정에 따라 추가모집 등이 있을 예정인 것으로 알려졌다.
추가 및 재공모접수 현황은 다음과 같다.
◇지역구 광역의원 추가접수(10인)
▲성남시-4 비공개 (1인)
▲의정부시-3 이철호(67년생) 현 (사)대한민국카투사 연합회 부회장
▲부천시-4 예승현(00년생) 전 부천고 총동문회 사무국장
▲부천시-6 황계호(59년생) 현 국민의힘 중앙위 문화관광부위원장
▲광명시-4 정정자(61년생) 현 광명을당협 문화예술 위원장(여성)
▲고양시-7 비공개 (1인)
▲남양주시-2 김미리(64년생) 현 경기도의회 의원(여성)
▲화성시-4 이은희(73년생) 현 주식회사 앰앰아이(여성)
▲하남시-3 최용근(55년생) 전 서울시 공무원
▲광주시-2 비공개(1인)
◇비례대표 기초의원 추가및 재공모(8인)
▲성남시(5인)
이영광(64년생) 현 미담인테리어 대표
최희선(68년생) 현 성남교육지원청 강사(여성)
비공개 (3인)
▲부천시(1인)
비공개 (1인)
▲구리시
비공개 (1인)
▲군포시(1인)
이경옥(61년생) 현 경기노인복지센터 대표 10년(여성)
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