국힘 경기도당 공관위 "지역 광역·비례 기초 추가 및 재공모 18명 접수"

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지역 광역 10개지역 10명·비례 기초 4개지역 8명 접수



[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 19일 오후 6.3지방선거 지역구 광역의원과 비례대표 기초의원에 대한 추가 및 재공모 결과를 발표했다.

국민의힘 CI. [사진=뉴스핌DB]

공관위는 지난 17일과 18일 이틀동안 추가 및 재공모 접수를 진행한 결과 지역구 광역의원 10개 선거구에 10명이 접수를 했고 비례대표 기초의원 4개 지역에 8명이 접수를 했다고 밝혔다.

공관위는 기존 접수자들과 추가 및 재공모 접수자를 상대로 종합심사를 거쳐 공천 추천자를 결정할 계획이며 심사일정에 따라 추가모집 등이 있을 예정인 것으로 알려졌다.

추가 및 재공모접수 현황은 다음과 같다.

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 19일 오후 발표한 6.3지방선거 지역구 광역의원에 대한 추가모집 결과표.[사진=국민의힘 경기도당]

◇지역구 광역의원 추가접수(10인)

▲성남시-4 비공개 (1인)

▲의정부시-3 이철호(67년생) 현 (사)대한민국카투사 연합회 부회장

▲부천시-4 예승현(00년생) 전 부천고 총동문회 사무국장

▲부천시-6 황계호(59년생) 현 국민의힘 중앙위 문화관광부위원장

▲광명시-4 정정자(61년생) 현 광명을당협 문화예술 위원장(여성)

▲고양시-7 비공개 (1인)

▲남양주시-2 김미리(64년생) 현 경기도의회 의원(여성)

▲화성시-4 이은희(73년생) 현 주식회사 앰앰아이(여성)

▲하남시-3 최용근(55년생) 전 서울시 공무원

▲광주시-2 비공개(1인)

국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 19일 오후 발표한 6.3지방선거 비례대표 기초의원에 대한 추가 및 재공모 결과표.[사진=국민의힘 경기도당]

◇비례대표 기초의원 추가및 재공모(8인)

▲성남시(5인)

이영광(64년생) 현 미담인테리어 대표

최희선(68년생) 현 성남교육지원청 강사(여성)

비공개 (3인)

▲부천시(1인)

비공개 (1인)

▲구리시

비공개 (1인)

▲군포시(1인)

이경옥(61년생) 현 경기노인복지센터 대표 10년(여성)

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