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[H리그] 미리보는 PO→팀 승리 경신·막판 순위 다툼…남자부, 정규시즌 마감

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  • 하남시청이 19일 SK호크스를 27-25로 제압했다.
  • 승리로 3위 마감하고 25일 플레이오프서 재대결한다.
  • 두산이 인천도시공사를 27-25로 꺾고 4위로 시즌을 마쳤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=하남시청이 19일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 남자부 경기에서 SK호크스를 27-25로 제압했다.

이날 경기 승리로 하남시청은 3위(13승 1무 11패·승점 27), SK호크스는 2위(15승 2무 8패·승점32)로 시즌을 마무리했다. 두 팀은 오는 25일 플레이오프에서 만날 예정으로 이날 일종의 탐색전을 펼쳤다. 결국 막판 집중력이 두 팀의 승패를 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 하남시청 박재순. [사진= 한국핸드볼연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

전반 초반 하남시청은 김지훈의 속공을 시작으로 김재순, 김찬영이 연속 득점을 올리며 점수 차를 벌렸다. 공수에서 완벽한 모습을 보이며 7-1까지 달아났던 이들은 전반을 14-9로 마쳤다.

후반에서도 하남시청은 김재순, 김지훈, 김찬영의 꾸준한 득점과 골키퍼 박재용의 세이브로 SK의 추격을 차단했다. 중반까지 7~8점 리드를 지켰지만 막판 추격을 결국 허용했다. 그러나 하남시청은 집중력을 잃지 않으며 승리를 지켰다.

공격에서는 김재순이 7골을, 김지훈과 김찬영이 나란히 4골씩 보탰다. 박재용은 16세이브, 40%의 방어율을 기록하며 승리를 지켜내 MVP로 선정됐다.

SK는 프란시스코가 5골, 이주승과 김태규가 각각 3골씩 보탰으나 승부를 뒤집기엔 역부족이었다. 막판 집중력이 흔들리면서 아쉬운 패배를 기록했다.

충남도청은 이날 상무 피닉스에 30-22로 승리했다. 이날 승리로 충남도청은 9승 2무 14패(승점 20)로 시즌을 마무리했고, 2013년(8승) 이후 13년 만에 팀 최다승 기록도 경신했다.

[서울=뉴스핌] 두산 이성민. [사진= 한국핸드볼연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

충남도청은 수비에서 상무의 공격을 차단하며 흐름을 가져왔다. 전반에는 9m 슛으로 점수 차를 벌리기 시작했고, 이후 상대 실책을 득점으로 연결해 14-10으로 전반을 마무리했다. 후반에는 박성한, 유명한 중심의 공격과 육태경의 시기적절한 득점이 더해지며 30-22로 승리를 가져갔다.

두산은 이날 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 인천도시공사전에서 27-25로 승리했다. 이 승리로 두산은 충남도청을 제치고 4위(10승 1무 14패·승점 21)에 오르며 시즌을 마감했다. 

willowdy@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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