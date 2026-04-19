[H리그] 미리보는 PO→팀 승리 경신·막판 순위 다툼…남자부, 정규시즌 마감

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=하남시청이 19일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 남자부 경기에서 SK호크스를 27-25로 제압했다.

이날 경기 승리로 하남시청은 3위(13승 1무 11패·승점 27), SK호크스는 2위(15승 2무 8패·승점32)로 시즌을 마무리했다. 두 팀은 오는 25일 플레이오프에서 만날 예정으로 이날 일종의 탐색전을 펼쳤다. 결국 막판 집중력이 두 팀의 승패를 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 하남시청 박재순. [사진= 한국핸드볼연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

전반 초반 하남시청은 김지훈의 속공을 시작으로 김재순, 김찬영이 연속 득점을 올리며 점수 차를 벌렸다. 공수에서 완벽한 모습을 보이며 7-1까지 달아났던 이들은 전반을 14-9로 마쳤다.

후반에서도 하남시청은 김재순, 김지훈, 김찬영의 꾸준한 득점과 골키퍼 박재용의 세이브로 SK의 추격을 차단했다. 중반까지 7~8점 리드를 지켰지만 막판 추격을 결국 허용했다. 그러나 하남시청은 집중력을 잃지 않으며 승리를 지켰다.

공격에서는 김재순이 7골을, 김지훈과 김찬영이 나란히 4골씩 보탰다. 박재용은 16세이브, 40%의 방어율을 기록하며 승리를 지켜내 MVP로 선정됐다.

SK는 프란시스코가 5골, 이주승과 김태규가 각각 3골씩 보탰으나 승부를 뒤집기엔 역부족이었다. 막판 집중력이 흔들리면서 아쉬운 패배를 기록했다.

충남도청은 이날 상무 피닉스에 30-22로 승리했다. 이날 승리로 충남도청은 9승 2무 14패(승점 20)로 시즌을 마무리했고, 2013년(8승) 이후 13년 만에 팀 최다승 기록도 경신했다.

[서울=뉴스핌] 두산 이성민. [사진= 한국핸드볼연맹] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

충남도청은 수비에서 상무의 공격을 차단하며 흐름을 가져왔다. 전반에는 9m 슛으로 점수 차를 벌리기 시작했고, 이후 상대 실책을 득점으로 연결해 14-10으로 전반을 마무리했다. 후반에는 박성한, 유명한 중심의 공격과 육태경의 시기적절한 득점이 더해지며 30-22로 승리를 가져갔다.

두산은 이날 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 인천도시공사전에서 27-25로 승리했다. 이 승리로 두산은 충남도청을 제치고 4위(10승 1무 14패·승점 21)에 오르며 시즌을 마감했다.

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