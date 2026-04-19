용인시 가상현실 스포츠 체험센터, 장애인 체육 거점 기능

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2024년 개관 이후 이용자 수 급증, 장애인 2060명 포함 4557명 기록

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 가상현실 스포츠 체험센터가 장애인 체육활동의 핵심 거점으로 자리매김하며 이용자 증가세를 보이고 있다.

용인특례시 처인구 역북동 '가상현실스포츠체험센터' 모습.[사진=용인시]

2024년 6월 24일 처인구 역북동 옛 차량등록사업소 부지에 개관한 이 센터는 전국 4번째, 경기도 최초 시설로 장애인과 장애학생이 외부 환경 제약 없이 체육활동을 체험할 수 있도록 마련됐다. 용인특례시(1억 원), 대한장애인체육회(3억 원), 경기도교육청(2억 원)이 비용을 분담해 리모델링했다.

19일 시에 따르면 개관 후 이용자는 2024년 6~12월 2308명(장애인 1775명, 비장애인 533명)을 기록한 데 이어 2025년 전체 4557명(장애인 2060명, 비장애인 2497명)으로 늘었고 2026년 1~3월에는 1093명으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 전국 각지와 타 지자체 벤치마킹 방문객도 잇따르고 있다.

센터는 주 5일 운영, 하루 3개 시간대(화·목 우선 장애학생 예약)로 100% 예약제(용인특례시장애인체육회 누리집)로 진행된다.

용인특례시 '가상현실스포츠체험센터' 참가 모습.[사진=용인시]

시는 이 외에도 기흥장애인복지관 스마트 재활센터(최중증장애인 자율보행 로봇), 보정·동백미르휴먼센터 생활체육시설, 기흥국민체육센터·동백미르휴먼센터 공공수영장(가족샤워실 등 장애인 편의) 등 장애인 인프라 확충을 지속하고 있다.

반면 '반다비 체육센터' 건립은 시의회 제동으로 차질을 빚고 있다. 국비 40억 원 확보, 연면적 5만2452㎡ 규모(50m 10레인 수영장, 2000석 관람석, 다목적 체육관 등)로 추진됐으나 2026년 3월 20일 용인시의회 제301회 임시회에서 공유재산 관리계획안이 부결됐다. 2027년 착공·2028년 준공 계획이 미뤄졌다.

이상일 시장은 "장애인 재활·체육 시설 부족 속 반다비센터는 가상현실 센터 등과 함께 큰 관심을 받았으나 시의회 반대로 유감"이라고 밝혔다.

시 관계자는 "장애인단체 대다수가 이해 못 한다며 재추진 노력"이라고 덧붙였다.

seraro@newspim.com