부산시, 제66주년 4·19혁명 기념식 개최…희생정신 계승 다짐

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박형준 "희생자 정신 계승…자유민주주의 확산"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 4·19혁명 희생정신을 기리고 민주주의 가치 계승 의지를 다졌다.

시는 19일 중앙공원 4·19민주혁명 희생자위령탑 광장에서 '제66주년 4·19혁명 기념식'을 개최했다고 밝혔다.

박형준 부산시장이 19일 오전 10시 중앙공원 4·19 민주혁명 희생자위령탑 앞 광장에서 열린 '제66주년 4·19혁명 기념식'에서 헌화하고 있다.[사진=부산시] 2026.04.19

이날 행사에는 4·19혁명 유공자와 유족을 비롯해 박형준 시장, 안성민 부산시의회 의장, 김석준 부산시교육감, 지역 국회의원 등 주요 인사 100여 명이 참석해 희생자들을 추모했다.

기념식은 국민의례를 시작으로 묵념, 헌화·분향, 경과보고, 포상 수여, 기념사 순으로 진행됐으며 부산시립무용단과 시립합창단이 참여한 추모 공연도 이어졌다.

박형준 시장은 기념사를 통해 "4·19혁명은 시민의 힘으로 민주주의의 토대를 세운 역사적 출발점"이라며 "그 중심에 부산이 있었다"고 말했다. 이어 "희생자들의 숭고한 정신을 계승해 자유와 민주주의 가치를 시민과 함께 확산해 나가겠다"고 덧붙였다.

부산에서는 기념식 전후로 추모 행사가 이어지고 있다. 전날 중앙공원 유영봉안소에서 희생자 추모 위령제가 열렸으며 이날 신정융 열사 추모제, 오는 20일에는 강수영 열사 추모제가 각각 진행될 예정이다.

ndh4000@newspim.com