[오늘날씨] 초여름 더위 '주춤'…전국 곳곳에 비

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아침 최저 10~15도·낮 최고 16~24도

전국 곳곳에 5mm 미만 약한 비

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 20일은 전국 곳곳에 봄비가 내려 지난주부터 이어진 초여름 더위가 한풀 꺾이겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 아침부터 흐린 가운데 중서부지역을 시작으로 비가 내리다가 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다. 제주도는 대체로 흐린 가운데 오후 한때 비가 내린 뒤 그치겠다.

월요일인 20일은 전국 곳곳에 봄비가 내려 지난주부터 이어진 초여름 더위가 한풀 꺾이겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 전국 대부분 지역에서 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 10~15도로 예상된다. ▲서울 14도 ▲인천 12도 ▲수원 13도 ▲춘천 12도 ▲강릉 15도 ▲청주 14도 ▲대전 14도 ▲전주 14도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 15도다.

낮 최고기온은 16~24도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲수원 18도 ▲춘천 20도 ▲강릉 24도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 23도 ▲부산 20도 ▲울산 24도 ▲제주 20도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전엔 '보통' 수준을 보이다가 오후 들어 '나쁨' 수준으로 악화되겠다.

jason14@newspim.com