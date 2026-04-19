강기정 광주시장 "4·19정신으로 5·18 헌법 수록 완성"

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제66주년 4·19혁명 기념식 참여

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 19일 제66주년 4·19혁명 기념식을 맞아 "4·19혁명 정신을 이어받아 5·18민주화운동 정신을 헌법 전문에 반드시 담겠다"고 강조했다.

강 시장은 이날 조선대학교부속고등학교에서 열린 4·19혁명 기념식에서 "5월 국회에서 헌법 개정안이 통과되고 6·3지방선거와 동시에 개헌이 이뤄질 수 있도록 하겠다"며 이같이 밝혔다.

4·19기념탑 참배. [사진=광주시] 2026.04.19 bless4ya@newspim.com

강 시장은 기념식이 열린 조대부고가 갖는 역사적 의미를 강조하기도 했다.

강 시장은 "4·19혁명 정신이 살아있는 시대정신으로 미래세대에게 온전히 전해지기를 바라는 마음으로 시위에 참여했던 고등학교에서 기념식을 개최하고 있다"며 "조대부고는 4·19혁명 당시 가장 적극적으로 참여했던 학교 중 한 곳이다"고 말했다.

이어 "고등학생 시위를 처음 준비했던 학생 중 한 사람이 당시 조대부고 3학년 전만길 학생이었고 19일 낮 12시경 수많은 조대부고 학생들이 거리로 나섰다"며 "이들이 66년 전 민주주의를 위해 정의롭고 용감하게 싸웠기에 헌법 전문에 4·19 민주이념이 새겨져있다"고 말했다.

그러면서 4·19정신을 이어받아 5·18정신을 헌법 전문에 수록하겠다는 의지를 재차 밝혔다.

이날 기념식은 '희생을 기억하고, 정의를 이어가다'를 주제로 ▲국민의례▲ 4·19기록영상 상영▲조선대학교부속고등학교 학생들의 정신계승 결의문 낭독▲기념공연▲기념사 순으로 진행됐다.

강 시장을 비롯해 장숙남 광주지방보훈청장, 고종채 4·19민주혁명회광주·전라지부장, 김정순 4·19혁명희생자유족회광주전라지부장, 장길만 4·19혁명공로자회광주호서지부장 등 4·19단체, 보훈단체, 조대부고 학생, 시민 등 200여명이 참석했다.

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