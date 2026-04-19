진주시, 아시아 이스포츠 대회 개최…아시아 7개국 참가

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K-컬처 페스티벌로 문화체험 강화

국제대회 경험 축적 성장 모델 구축

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 진주실내체육관에서 아시아 7개국이 참가하는 '2026 아시아 이스포츠 대회(ECA 2026)'를 열고 경기와 문화관광을 결합한 축제를 선보인다고 19일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국이스포츠협회, 경남도, 진주시가 주관하는 이번 대회에는 한국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국이 참가한다.

'2026 아시아 이(e)스포츠 대회' 포스터[사진=부산시] 2026.04.19

아시안게임 정식 종목 중심의 경기로 치러지며 정상급 선수단이 대거 나서 치열한 승부가 예상된다.

경기 종목은 배틀그라운드 모바일, 이풋볼, 스트리트 파이터 6, 철권 8, 킹오브파이터즈 XV, 이터널 리턴 등 6개 정식 종목과 시범종목 '스테핀'까지 모두 7개다. 대회는 경기와 체험 요소를 함께 담은 형태로 운영된다.

시는 이번 대회를 이스포츠와 문화·관광을 결합한 K-컬처 페스티벌로 확장할 계획이다. 행사장 안팎에서는 실크등 전시, 게임 유등과 포토존, 코스프레 퍼레이드, 마당극 공연, 진주 청춘 프린지 등 부대행사가 열린다.

진주성 한복 체험, 올빰토요야시장 방문, 남강유등전시관 관람, 김시민호 탑승 등 지역 관광자원과 연계한 체험 프로그램도 운영한다. 시는 이를 통해 관람형 행사를 체류형 축제로 넓히겠다는 구상이다.

대회에 앞서 17일부터 23일까지는 '이터널 리턴' 종목 국가대표 선수단을 대상으로 사전 부트캠프도 진행한다. 중국과 일본, 태국 등 3개국 5개 팀, 21명이 진주를 찾아 합동 훈련과 연습 경기를 소화한다.

시는 이번 대회를 계기로 이스포츠 기반을 강화하고 국제대회 개최 도시로서의 경험을 축적해 문화·관광·산업이 연계된 성장 모델을 구축할 방침이다.

시 관계자는 "2026 아시아 이스포츠 대회는 이스포츠와 문화관광을 결합한 진주만의 새로운 도시 축제를 선보이는 뜻깊은 행사"라며 "시는 이스포츠를 중심으로 문화 콘텐츠 산업을 적극 육성해 글로벌 문화도시로 도약해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com