靑 "대통령 국빈 방문 날 北 미사일 발사…태세 유지 만전"

북한, 19일 오전 6시 10분께 탄도미사일 발사

국가안보실, 긴급안보상황점검회의 개최

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대 국가안보실이 19일 북한 탄도미사일 발사와 관련해 관계기관과 함께 긴급 안보상황점검회의를 열었다. 이재명 대통령이 이날부터 인도·베트남 국빈 방문에 나서는 만큼 태세 유지에 만전을 기하라고 지시했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "국가안보실은 북한이 지난 8일에 이어 11일 만에 탄도미사일을 발사한 것이 우리 안보에 미치는 영향을 다각도로 분석 평가하고 필요한 조치 사항등을 점검했다"고 밝혔다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 2026.04.12 gomsi@newspim.com

강 수석대변인은 "국가안보실은 북한이 오늘 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사함에 따라 국방부와 합동참모본부 등 관계기관과 함께 긴급 안보상황점검회의를 열었다"며 "북한의 이번 발사 상황과 조치에 대해 대통령에게 보고했다"고 밝혔다.

강 수석대변인은 "최근 빈번해진 북한의 탄도미사일 발사를 우려했다"며 "이번 북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위로 이를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

앞서 합참은 "북한이 새벽 6시10분께 신포 일대에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 수 발을 포착했다"며 "추가 발사에 대비해 감시와 경계를 강화하고 있다"고 발표했다.

합참은 "한·미·일 간 관련 정보를 긴밀히 공유하며 만반의 대비 태세를 유지하고 있다"고 말했다. 신포는 북한의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 개발·운용 거점으로 꼽히는 지역으로 북극성 계열 SLBM 시험이 반복된 장소다.

이번 발사까지 포함하면 올해 북한의 탄도미사일 발사는 7번째다. 지난 8일 이후 11일 만이기도 하다. 당시 북한은 하루에 2차례 거쳐 탄도미사일을 발사했다. 하루 전인 7일에는 발사 초기 단계에서 이상 징후를 보인 발사체가 공중에서 소실된 바 있다.

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