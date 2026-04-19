청와대, 긴급 안보상황점검회의 소집…북한 '탄도미사일' 발사 관련

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"안보 1차장 주재…관계부처와 진행"

北, 오전 6시10분께 신포 일대서 발사

합참, 동해상 발사된 탄도미사일 포착

올해 들어 7번째 탄도미사일 발사

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 국가안보실이 19일 오전 긴급 안보상황점검회의를 진행한다. 이날 북한의 탄도미사일 발사와 관련 논의를 위함이다.

청와대는 이날 오전 언론 공지를 통해 "안보 1차장(김현종) 주재로 관계부처와 긴급 안보상황점검회의를 진행할 예정"이라고 알렸다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 2026.04.12 gomsi@newspim.com

합동참모본부는 이날 "북한이 오전 6시10분께 신포 일대에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 수 발을 포착했다"며 "추가 발사에 대비해 감시와 경계를 강화하고 있다"고 밝혔다.

합참은 "한·미·일 간 관련 정보를 긴밀히 공유하며 만반의 대비 태세를 유지하고 있다"고 말했다. 신포는 북한의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 개발·운용 거점으로 꼽히는 지역으로 북극성 계열 SLBM 시험이 반복된 장소다.

이번 발사까지 포함하면 올해 북한의 탄도미사일 발사는 이번이 7번째다. 지난 8일 이후 11일 만이기도 하다. 당시 북한은 하루에 2차례 탄도미사일을 발사했다. 하루 전인 7일에는 발사 초기 단계에서 이상 징후를 보인 발사체가 공중에서 소실된 바 있다.

pcjay@newspim.com