北, 신포서 탄도미사일 수 발 발사…올해 7번째 도발

AI 핵심 요약beta
- 북한이 19일 오전 함경남도 신포에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사했다.
- 한·미·일이 공조 체계를 가동하며 제원과 사거리 등을 정밀 분석 중이다.
- 올해 들어 북한의 탄도미사일 발사는 이번이 7번째로 무력시위 수준이 높아지고 있다.
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신포 SLBM 기지 인근… 북 잠수함 전력 연계 가능성
트럼프 방중 앞두고 무력시위 성격 관측
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 19일 오전 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 미상의 탄도미사일 수 발을 발사했다. 한·미·일 공조 체계가 가동된 가운데, 우리 군은 제원과 사거리 등을 정밀 분석 중이다.
합동참모본부는 이날 "북한이 오전 6시10분께 신포 일대에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 수 발을 포착했다"며 "추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화하고 있다"고 밝혔다. 이어 "한·미·일 간 관련 정보를 긴밀히 공유하며 만반의 대비 태세를 유지하고 있다"고 덧붙였다.
신포는 북한의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 개발·운용 거점으로 꼽히는 지역이다. 북극성 계열 SLBM 시험이 반복된 장소로, 이번 발사가 해상 발사체계 또는 잠수함 전력과 연계됐을 가능성도 배제할 수 없다.
이번 발사는 지난 8일 이후 11일 만이다. 당시 북한은 하루에 두 차례 탄도미사일을 발사했으며, 하루 전인 7일에는 발사 초기 단계에서 이상 징후를 보인 발사체가 공중에서 소실된 바 있다. 올해 들어 북한의 탄도미사일 발사는 1월 4일·27일, 3월 14일, 4월 7~8일에 이어 이번이 7번째다.
군 당국은 최근 북한의 무기체계 시험 흐름에도 주목하고 있다. 북한은 지난 6~8일 '중요무기체계' 시험을 실시했다며 단거리 탄도미사일(SRBM)에 집속탄두를 탑재한 시험발사, 전자기무기체계 시험, 탄소섬유 모의탄 살포 시험 등을 공개했다.
이번 발사는 다음 달 중순 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞둔 시점에 이뤄졌다. 미·중 정상회담에서 한반도 문제가 주요 의제로 다뤄질 가능성이 제기되는 가운데, 북한이 존재감을 과시하고 협상력을 높이기 위한 무력시위에 나섰다는 해석이 나온다.
군 관계자는 "북한의 발사 의도와 세부 제원에 대해 한·미 정보자산을 통해 정밀 분석 중"이라며 "추가 도발 가능성을 염두에 두고 대비 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com