부산시, 청년 IT 인력 정주 유도…원격근무 모델 첫 도입

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부산 외 기업·개발자 연결 프로젝트

최대 200만 원 지원 생태계 조성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 청년 IT 인력의 지역 정주를 유도하기 위한 원격근무 기반 일자리 모델을 도입했다.

시는 전국 최초로 '부산형 마이크로 일자리 기반 정주형 원격근무 프로젝트'를 올해 시범 추진한다고 19일 밝혔다.

부산 정주형 원격근무 프로젝트 포스터[사진=부산시] 2026.04.19

이번 사업은 외부 기업이 발주한 IT 프로젝트를 부산 청년 개발자가 원격으로 수행하는 구조의 디지털 일자리 모델이다.

시는 클라우드 기반 개발환경과 온라인 협업 확산 등 산업 변화에 대응해 프로젝트 단위 원격 협업 방식을 도입했다. 이를 통해 지역 청년이 부산에 거주하면서도 다양한 기업 프로젝트에 참여할 수 있도록 지원할 방침이다.

사업은 오는 21일 원격근무 지원 플랫폼 기업 모집을 시작으로 본격화된다. 이어 5월에는 참여 청년 개발자와 프로젝트 발주기업을 모집해 약 20개 내외 프로젝트를 추진할 계획이다.

지원 대상은 IT 프로젝트를 발주하는 부산 외 기업과 이를 수행하는 부산 청년 개발자, 개발팀, 스타트업 등이다.

참여 개발자에게는 고용보험료와 프로그램 구독료 등 최대 100만 원이 지원되며, 창업한 개인 개발자에는 최대 200만 원의 창업 지원금이 제공된다. 발주기업에는 플랫폼 이용 수수료 등을 바우처 형태로 최대 300만 원까지 지원한다.

시는 시범사업을 시작으로 외부 기업 프로젝트 발굴과 지역 인재 매칭, 원격 협업 플랫폼 연계를 단계적으로 확대할 계획이다. 향후 부·울·경 협력을 기반으로 참여 업종과 인력을 넓혀 원격근무 인재풀을 구축하고, 청년 정주와 채용 기회를 연계하는 디지털 일자리 생태계를 조성한다는 구상이다.

원격근무 협업 기업의 부산 거점 확대와 전략산업 연계 기업 참여를 유도해 기업 협력과 투자 유치로 이어지는 기반도 마련할 계획이다.

김봉철 디지털경제실장은 "이번 사업은 청년 IT 인력이 지역을 떠나지 않고도 다양한 프로젝트에 참여할 수 있도록 하는 새로운 일자리 모델"이라며 "외부 기업과 지역 인재를 연결해 청년 정주와 디지털 일자리 창출을 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com