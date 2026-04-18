강진원, 강진군수 예비후보 선거사무소 개소 "군민이 직접 선택해야"

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1000여 명 운집...AI 산업 도시 육성·기본소득 20만원 지급 핵심 공약 발표

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 무소속 강진원 전남 강진군수 예비후보가 18일 선거사무소 개소식을 열고 6·3 지방선거 본격 행보에 나섰다.

강 후보는 이날 강진읍에서 개소식을 개최하고 "이번 선거는 군민이 직접 군수를 선택하는 선거이자 잘못된 정치세력을 심판하는 계기"라고 밝혔다.

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 강진원 강진군수 예비후보 선거사무소 개소식. 2026.04.18 ej7648@newspim.com

행사에는 김대중 전남교육감, 강운태 전 국회의원, 윤동환 전 강진군수, 황호영 강진군노인회장 등 내·외빈과 군민 1000여명이 참석했다.

개소식에서는 군민 12명의 영상 축사와 배우 김의성의 지지 메시지, 이재명 대통령의 강진반값여행 발언 모음 동영상, 강진군의 인구정책 3년 연속 대통령상 수상 동영상이 상영됐다.

강 후보는 "민주당이 공정한 경선을 했다면 압도적 지지로 후보가 돼 무투표 당선이 가능했을 것"이라며 "현재 공천 과정이 4년 전과 같은 갈등과 혼란을 반복하고 있다"고 주장했다. 이는 경선 배제 논란이 제기된 민주당 전남도당을 겨냥한 발언으로 해석된다.

또 최근 언론사 여론조사 5건에서 자신이 상대 후보를 오차범위 밖에서 앞섰다고 강조했다.

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 강진원 강진군수 예비후보 선거사무소 개소식. 2026.04.18 ej7648@newspim.com

공약으로는 전남·광주 중남부권 관광·AI 거점 도시 조성과 기본소득사회 실현을 제시했다. 반값여행 정책 확대와 AI 데이터센터 유치, 강진·장흥 산업단지 조성을 통해 지역 발전 기반을 구축하겠다는 구상이다. 아울러 지방세수와 태양광 수익 등을 활용해 가구당 연 240만원 기본소득 지급을 추진하겠다고 밝혔다.

김대중 전남교육감은 "다산아카데미 건립 등 미래교육 협력사업을 함께 추진해왔다"며 지지를 표했고 강운태 전 시장도 "행정 능력을 갖춘 후보"라며 지지를 당부했다.

강 후보는 "40년 행정 경험과 검증된 도덕성을 바탕으로 마지막 기회를 달라"며 "실력과 자격을 갖춘 인물을 선택해 달라"고 호소했다.

ej7648@newspim.com