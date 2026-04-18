경기교육감 출마 유은혜, 고(故) 김근태 전 민주당 상임고문 묘소 참배

"제 정치 인생에 가장 큰 가르침을 주신 영원한 스승"

"민주주의가 살아 숨 쉬는 경기교육 만드는 데 헌신할 것"

"교육이 희망이 되는 경기도, 미래를 준비하는 교육으로 보답"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 18일 오후 경기 남양주시 마석에 위치한 모란공원을 찾아 고(故) 김근태 전 민주당 상임고문의 묘소를 참배했다.

유은혜 경기도교육감 예비후보가 18일 오후 경기 남양주시 마석에 위치한 모란공원을 찾아 고(故) 김근태 전 민주당 상임고문의 묘소를 참배했다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

이날 참배에는 인재근 전 의원과 지지자들이 함께했으며 유 예비후보는 '민주화운동의 성지'로 불리는 모란공원에서 헌화와 묵념을 통해 고인의 뜻을 기렸다.

참배를 마친 뒤 유 예비후보는 "군부독재의 광풍 속에서도 민주주의를 지켜낸 김근태 의장님은 제 정치 인생에 가장 큰 가르침을 주신 영원한 스승"이라며 "그 뜻을 이어 민주주의가 살아 숨 쉬는 경기교육, 교육 가족들이 행복한 학교를 만드는 데 헌신하겠다"고 밝혔다.

이어 "김근태 의장님께서 강조하신 '교식주(敎食住)'의 시대는 교육이 곧 삶의 중심이 되는 사회를 의미한다"며 "교육이 희망이 되는 경기도, 미래를 준비하는 교육으로 반드시 보답하겠다"고 강조했다.

한편 유 예비후보는 성균관대학교 민주동문회 사무국장 시절 김근태 전 의원과 인연을 맺고 정계에 입문했다. 이후 김 전 의원 후원회 사무국장과 국회의원 보좌관으로 활동하며 정치적 기반을 다졌으며 고양특례시에서 재선 국회의원을 지내는 등 대표적인 '김근태계' 정치인으로 평가받고 있다.

특히 제19대 국회의원과 제20대 국회의원 시절 국회 교육위원회에서 활동하며 교육 정책 전문성을 쌓았고 이후 교육부 장관으로 약 3년 7개월간 재임하며 역대 최장수 장관 기록을 남겼다. 이러한 경험은 김근태 고문으로부터 이어받은 민주주의 가치와 공공성에 대한 신념을 교육 정책으로 구현해 온 것으로 인정받고 있다.

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