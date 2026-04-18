정희용 국회의원 " '6·3지선'부터 칠곡군 '가'선거구 군의원 1명 증원 예정"

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18일 '공직선거법' 개정안, 국회 통과

정희용 "왜관읍 인구 대비 부족한 대표성 보완"...기존 2명서 3명으로 늘어나

[칠곡=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3지방선거'를 앞두고 경북 칠곡군 군의원 정수가 1명 증원된다.

해당 선거구는 칠곡군 군의원 '가' 선거구이다..이에 따라 칠곡군의회 의원 수는 기존 10명에서 11명으로 늘어날 전망이다.

국민의힘 정희용 국회의원(경북 고령.성주.칠곡군)[사진=뉴스핌DB] 2026.04.18 nulcheon@newspim.com

국민의힘 정희용 국회의원은 18일 새벽 국회 본회의를 통과한 '공직선거법' 개정안에 따라 지역구인 고령·성주·칠곡군 선거구 내 칠곡군 '가' 선거구의 군의원 정수 1명이 증원됐다고 이날 밝혔다.

이에 따라 이번 '6·3 지방선거'부터 칠곡군 '가' 선거구의 군의원 수는 기존 2명에서 3명으로 늘어날 전망이다.

정희용 의원은 "이번 군의원 정수 증원은 특히 왜관읍의 인구 대비 부족했던 대표성을 보완하기 위한 노력의 일환"이라며 "주민들을 위해 일할 수 있는 지방의회 일꾼이 한 명 더 늘어남으로써 칠곡군민의 다양한 민의가 보다 폭넓게 반영될 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

또 정 의원은 "앞으로도 군민 한 분 한 분의 목소리가 지방의회에 더욱 충실히 담길 수 있도록 제도 개선과 지역 현안 해결에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com