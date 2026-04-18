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구윤철 부총리, '1460원대' 내려온 환율에 "시장 기대 수준까지 가야"

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  • 구윤철 부총리가 17일 환율 1460원대 하락에 "시장이 기대하는 수준까지 갔으면 한다"고 밝혔다.
  • 그는 펀더멘털 감안 시장 기대 수준까지 환율 가는 게 좋다고 말하며 구체 목표치 언급은 피했다.
  • 이란 전쟁 여파로 1500원대 올랐던 환율이 호르무즈 통항 허용 소식에 18일 1460원으로 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 해협 통항 허용에 환율 1500원대 급락…"안정화" 평가
베선트 면담서 환율·대미투자 논의 가능성…"만나봐야 알 것"
G7 핵심광물 회의 참석…"韓 제련·정제 강점 살려 협력"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 17일(현지시간) 원·달러 환율이 1460원대까지 떨어진 것과 관련해 "시장이 기대하는 수준까지는 갔으면 한다"고 밝혔다.

'주요20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의' 및 '국제통화금융위원회(IMFC) 회의' 참석을 위해 방미 중인 구 부총리는 이날 현지에서 '현 1460원대 환율이 만족스러운 수준이냐'는 취재진의 질문에 이같이 답했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 17일(현지시간) 원·달러 환율이 1460원대까지 떨어진 것과 관련해 "시장이 기대하는 수준까지는 갔으면 한다"고 밝혔다. 사진은 구 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 16일 저녁(현지시간) 주미국대한민국대사관에서 '비상경제본부회의'를 주재하는 모습. [사진=재정경제부] 

그는 "한국의 펀더멘털(기초 체력)을 감안했을 때 시장에서 기대하는 게 있을 것"이라며 "(시장 기대가) 어느 수준인지 모르겠지만 시장에서 형성된 기대 수준까지 가는 게 좋지 않을까 생각한다"고 말했다.

다만 "구체적인 (환율) 수준에 대해서 얘기하는 것은 맞지 않다"며 구체적 목표치 언급은 회피했다.

이란 전쟁으로 한때 1500원대를 상회했던 원·달러 환율은 이란이 호르무즈 해협 통항을 허용했다는 소식이 전해지며 급락했다. 한국 시간 18일 오전 2시 기준 환율은 전날 종가 대비 14.6원 내린 1460원으로 급락했다.

구 부총리는 이날 스콧 베선트 미국 재무장관과의 양자 면담을 앞두고 환율 문제를 추가로 논의할지에 대해 "일단 만나봐야 알 것 같다"며 "환율이 1460원대로 안정화됐으니 필요하다면 이 부분까지도 얘기해볼 수 있지 않을까 싶다"고 답했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 합의한 공동팩트시트에 따른 대미투자에 대한 논의 전망 등에 대해서는 "베선트 장관이 관심이 있을 부분"이라고 답했다.

한편 주요 7개국(G7)의 핵심광물 관련 회의에도 참석한 구 부총리는 "핵심광물 가격 하한제까지는 논의하지 않았다"며 "국제기구를 중심으로 핵심광물 공급국과 수요국을 연결짓자는 움직임이 있었고, 한국은 그 과정에서 제련과 정제를 잘하기 때문에 장점을 부각해 협력을 해나갈 것"이라고 강조했다.

yek105@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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