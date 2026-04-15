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구윤철 부총리, 美 뉴욕서 주요 금융기관 면담…"韓 투자 확대 공감대"

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  • 구윤철 부총리가 14일 뉴욕에서 아폴로·블랙락·핌코 고위 인사들과 면담했다.
  • 한국 자본시장 개혁과 AI 전략을 설명하며 투자 협력 확대를 모색했다.
  • 각 인사들은 한국 시장 개혁에 공감하며 전략적 파트너십 의지를 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 대전환 등 한국의 주요 정책방향 논의
"韓 시장에 대한 참여 및 투자 협력 표명"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 뉴욕 금융가 주요 자산운용사 최고위 인사들과 잇따라 면담을 갖고 한국 자본시장 개혁과 AI 전략을 설명하며 투자 협력 확대를 모색했다.

구윤철 부총리는 14일(현지시간) 뉴욕에서 아폴로, 블랙락, 핌코 고위 인사와 개별 면담을 진행하고 외환·자본시장 개혁, AI 대전환 등 주요 정책 방향을 공유했다.

뉴욕 한국경제 투자설명회(IR) 행사 개최로 미국 뉴욕을 방문중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일(현지시간) 더 웨스턴 뉴욕 센트럴호텔에서 마크 로완 아폴로 회장과 면담에 앞서 악수하며 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부]

구 부총리는 아폴로의 마크 로완 회장과 만나 "AI 인프라와 첨단 산업을 중심으로 한국의 투자 기회가 확대되고 있다"며 "대규모 장기 자본을 보유한 글로벌 투자기관과의 협력이 중요하다"고 강조했다. 이에 로완 회장은 한국 자본시장 위상 상승과 정책 방향에 공감하며 전략적 협력 확대 의지를 밝혔다.

블랙록의 롭 골드스타인 최고운영책임자(COO)와의 면담에서는 외환·자본시장 개혁이 주요 의제로 다뤄졌다. 구 부총리는 MSCI 선진국 지수 편입을 목표로 한 종합 로드맵과 투자자 접근성 개선 노력을 설명했다. 골드스타인 COO는 "한국 시장 개혁이 글로벌 투자자 접근성을 확대할 잠재력이 크다"고 평가했다.

뉴욕 한국경제 투자설명회(IR) 행사 개최로 미국 뉴욕을 방문중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일(현지시간) 더 웨스턴 뉴욕 센트럴호텔에서 롭 골드스테인 블랙록 최고운영책임자(COO)와 면담에 앞서 악수하며 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부] 2026.04.15 plum@newspim.com

핌코의 존 스터진스키 부회장과는 WGBI 편입 이후 시장 변화와 투자 확대 방안을 논의했다. 구 부총리는 "WGBI 편입은 한국 시장 인프라가 선진 수준임을 인정받은 결과"라며 후속 제도 개선을 약속했다. 스터진스키 부회장은 "WGBI 편입은 채권시장 유동성과 투자자 참여를 확대할 것"이라며 한국 시장에 대한 지속 투자 의지를 밝혔다.

정부는 이번 면담을 계기로 글로벌 투자자와의 소통을 확대하고 한국 자본시장에 대한 장기 투자 유치를 강화할 계획이다.

뉴욕 한국경제 투자설명회(IR) 행사 개최로 미국 뉴욕을 방문중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일(현지시간) 더 웨스턴 뉴욕 센트럴호텔에서 존 스터진스키 핌코 부회장과 면담에 앞서 악수하며 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부] 2026.04.15 plum@newspim.com

plum@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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