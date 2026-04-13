구윤철 부총리 "제2의 엔비디아 키운다"…전략경제자문단 출범

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 13일 전략경제자문단 총괄위원회를 열었다.
- 반도체·AI·바이오 등 6개 분야 47명 전문가로 자문단 구성했다.
- 첨단산업 혁신 생태계 조성과 정책 패키지 마련을 논의했다.
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반도체·AI·바이오 등 6대 분야 전문가 47인 참여
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 첨단 전략산업 육성을 위한 민간 전문가 소통에 본격 착수했다.
정부는 반도체와 인공지능(AI), 바이오 등 핵심 산업을 중심으로 혁신 생태계 조성을 위한 정책 발굴에 나선다.
재정경제부는 13일 정부서울청사에서 제1차 '전략경제자문단 총괄위원회' 회의를 열고 전략산업 정책 방향을 논의했다고 밝혔다.
자문단은 박영선 전 중소벤처기업부 장관을 위원장으로 반도체, AI·로보틱스, 바이오, 에너지, 방산, 우주·양자 등 6개 분야 민간 전문가 47명으로 구성됐다.
구 부총리는 "산업 패러다임이 완전히 바뀌고 있고 주요국이 첨단기술 확보에 국가 역량을 집중하고 있다"며 "AI·바이오·방산·우주 등 차세대 전략산업 중심으로 경제 시스템을 혁신해야 한다"고 말했다.
이어 "첨단기술이 산업으로 이어져 제2의 엔비디아, 팔란티어 같은 혁신기업이 끊임없이 나오는 생태계를 만들어야 한다"고 강조했다.
정부는 연구개발 투자, 세제 지원, 인재 양성, 공공수요 창출 등 정책수단을 산업별 특성에 맞게 결합한 '정책 패키지'를 마련할 계획이다. 자문단을 통해 현장 중심의 정책 아이디어를 수렴하고 성과로 이어지도록 하겠다는 구상이다.
박영선 위원장은 "AI 산업이 모델 개발 중심에서 AI 에이전트 기반 산업으로 전환하고 있다"며 "제조 AI 혁신국가와 AI 경제사회 구축을 위해 자문단 역량을 모으겠다"고 밝혔다.
참석자들은 미·중 기술패권 경쟁과 대외 불확실성이 확대되는 상황에서 전략산업의 중요성이 커지고 있다고 평가했다. 정부의 적극적인 역할과 함께 산업별 맞춤형 대응이 필요하다는 의견도 제시했다.
재경부는 향후 정기적으로 자문단 회의를 열어 정책 과제를 구체화하고 전략산업 혁신 생태계 조성을 위한 후속 조치를 이어갈 방침이다.
plum@newspim.com