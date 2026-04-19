작년 등록장애인 262만명… 65세 이상 고령층 57% 육박

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65세 이상 장애인 증가세 이어져

새 등록된 장애인 총 8만2900명

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 2025년 말 기준 국내 등록장애인이 총 262만7761명으로 집계된 가운데 65세 이상 고령층이 절반을 넘은 것으로 나타났다.

보건복지부는 19일 이같은 내용을 담은 '2025년도 등록장애인 현황 통계'를 발표했다.

지난해 말 기준 등록장애인은 262만7761명이다. 2024년 말 등록장애인 263만1356명보다 3595명 감소했다. 주민등록인구 기준 5.1% 수준이다.

인구대비 등록장애인 비율 추이 [자료=보건복지부]

15개 장애유형별 비중에 따르면, 지체장애가 42.4%로 가장 많았다. 청각장애(17.1%), 시각장애(9.3%), 지적장애(9.0%), 뇌병변장애(8.9%) 순이다.

등록장애인 수는 감소했지만, 장애인 인구의 고령화 추세는 더욱 뚜렷해졌다. 65세 이상 노년층 장애인 비율은 56.9%(149만6135명)를 기록하며 지속적인 상승세를 보이고 있다. 65세 이상 등록장애인 비율은 2015년 42.3%에서 2020년 49.9%, 2024년 55.3%로 매년 가파르게 증가하는 추세다.

연령대별로는 60대가 23.1%(60만7169명)으로 가장 많았고 70대(22.9%·60만1723명), 80대(17.6%·46만3575명)가 그 뒤를 이었다. 15개 장애 유형별 비중은 지체장애가 42.4%로 가장 높았으며 청각장애(17.1%), 시각장애(9.3%), 지적장애(9.0%), 뇌병변장애(8.9%) 순으로 나타났다.

지난 한 해 동안 새롭게 등록된 장애인은 총 8만2900명이다. 신규 등록 장애인 중에서는 청각장애(30.6%)가 가장 높은 비중을 차지했다. 지체(17.1%), 뇌병변(15.7%), 신장(11.5%) 순이었다. 특히 신규 등록자 10명 중 6명꼴인 59.5%(4만9345명)는 65세 이상 고령층이었으며 이들 중 절반에 가까운 46.3%(2만2858명)가 청각장애로 확인됐다.

장애 정도별로는 심한 장애인이 96만3658명(36.7%), 심하지 않은 장애인이 166만4103명(63.3%)으로 집계됐다. 성별로는 남성이 152만4995명(58%) 여성 110만2766명(42%)보다 많았다.

차전경 복지부 장애인정책국장은 "등록장애인 현황의 변화 추이를 면밀히 살펴 장애인 서비스 수요를 충족할 수 있도록 노력하겠다"며 "각 서비스 제공 기관에서도 통계를 적극 활용해 서비스 필요량을 정확히 산출하기 바란다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com