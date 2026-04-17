거창군, 제65회 경상남도민체전 출정 결단식…2만여 선수와 경쟁

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773명 선수단, 태권도·족구 메달 기대

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군과 거창군체육회가 도민체전 출전을 앞두고 선수단 결속을 다졌다.

17일 오후 2시 경남 거창군 다목적체육관에서 열린 제65회 경상남도민체육대회 선수단 출정 결단식에서 선수단 대표가 선서를 하고 있다.[사진=거창군] 2026.04.17

거창군과 거창군체육회는 17일 오후 2시 거창군 다목적체육관에서 제65회 경상남도민체육대회 선수단 출정 결단식을 개최했다고 밝혔다.

거창군체육회가 주관한 이날 행사에는 선수단과 임원 등 150여 명을 비롯해 김현미 거창군수 권한대행, 도·군의원, 유인환 거창군체육회장 등 주요 인사가 참석했다. 결단식은 단기 수여, 격려사, 선수대표 선서 순으로 진행됐다.

제65회 경상남도민체육대회는 이날 개회식을 시작으로 오는 20일까지 나흘간 함안군과 창녕군 일원에서 열린다. 대회에는 36개 종목, 2만여 명의 선수단이 참가한다.

군은 이번 대회에 28개 종목, 총 773명 규모의 선수단을 파견한다. 임원 208명, 선수 565명으로 구성됐으며, 고등부는 23개 종목 243명, 일반부는 28개 종목 322명이 출전한다. 태권도, 족구, 테니스, 그라운드골프 등에서 상위권 입상을 기대하고 있다.

유인환 거창군체육회장은 "그동안 준비한 기량을 유감없이 발휘해 스포츠맨십을 바탕으로 거창군 체육의 위상을 높이겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com