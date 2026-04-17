베이비몬스터, '춤' 머그샷 콘셉트 비주얼 포토 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 베이비몬스터가 머그샷 콘셉트의 강렬한 비주얼을 앞세워 색다른 컴백을 예고했다.

17일 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 ''춤 (CHOOM)' 비주얼 포토'를 게재했다. 멤버 각각의 매력에 집중한 개인 티저에 이어 머그샷 콘셉트의 단체 포스터로 베이비몬스터 만의 비주얼 시너지를 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 베이비몬스터. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.04.17 moonddo00@newspim.com

카메라를 응시하는 베이비몬스터의 카리스마 넘치는 눈빛이 묘한 긴장감을 불러일으킨다. 다채로운 컬러 포인트가 어우러진 의상, 개성이 돋보이는 헤어 스타일링, 멤버들의 포토제닉한 포즈가 눈길을 끈다.

컴백에 앞서 선보인 첫 단체 비주얼임에도 그 임팩트가 강렬하다. 색감과 스타일링은 물론, 머그샷 콘셉트를 완벽히 소화하며 뿜어내는 힙한 아우라까지 이채롭다는 반응이 이어지고 있어 이번 컴백을 통해 펼칠 이들의 새로운 음악 세계에 관심이 모아진다.

베이비몬스터는 오는 5월 4일 미니 3집 '춤 (CHOOM)'을 발매하고 동명의 타이틀곡으로 컴백 활동에 나선다. YG 측은 "제목이 암시하듯 음악과 춤으로 하나 되는 짜릿한 순간을 담아낸 앨범"이라고 밝힌 바 있다.

한편 베이비몬스터는 6월 서울 공연을 시작으로 두 번째 월드투어에 돌입한다. 이후 일본 6개 도시(고베·후쿠오카·요코하마·치바·나고야·오사카)를 거쳐 아시아, 오세아니아, 유럽, 북미, 남미까지 5개 대륙을 순회하는 대장정이다. 특히 투어의 출발점인 서울 공연은 3회차 전석 매진을 기록, 압도적인 티켓 파워를 다시 한번 입증했다.

moonddo00@newspim.com