박성현 광양시장 예비후보, 무소속 승부수…"시민 심판 받겠다"

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'산업전환·민생회복' 핵심 공약 제시

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박성현 전남 광양시장 예비후보가 17일 무소속 출마를 선언하고 시민 중심 정치와 산업 구조 전환을 핵심으로 한 공약을 제시했다.

박 후보는 이날 선거캠프에서 "정당이 아닌 시민의 후보로 광양의 위기를 기회로 바꾸겠다"며 무소속 출마를 공식화했다.

박성현 전남 광양시장 예비후보가 17일 무소속 출마를 선언하고 있다. [사진=독자제공] 2026.04.17 chadol999@newspim.com

이어 최근 전화방 논란과 관련해 "시민께 심려를 끼쳐 송구하다"며 "변명 없이 책임을 지겠다"고 밝혔다. 다만 "해당 사안에 지시하거나 관여한 사실은 없다"고 강조했다.

경선 배제에 대해서는 "소명 기회 없이 배제된 점은 아쉽다"면서도 "시민들의 절박한 목소리로 다시 나서게 됐다"고 말했다. 그러면서 "권력과 조직이 아닌 시민만 보고 가겠다"고 덧붙였다.

그는 "정책과 비전은 사라지고 정쟁만 난무한다"며 실용적 리더십 필요성을 강조하고 ▲경제 회복 및 산업 구조 전환 ▲광양항 글로벌 거점화 ▲청년 정착 ▲행정 혁신 ▲민생 회복 등 5대 전략을 제시했다.

특히 철강 중심 산업 구조에서 벗어나 이차전지·수소·반도체 등 미래 산업 유치를 추진하고, 광양항을 물류·산업·관광이 결합된 거점으로 육성하겠다고 밝혔다. 청년 일자리·주거·창업 지원과 함께 전 시민 30만 원 지원금 지급 등 민생 대책도 포함했다.

박 후보는 "절체절명의 위기 상황에서 과감한 실행력으로 돌파하겠다"며 "시민의 선택으로 결과를 증명하겠다"고 말했다. 향후 세부 공약은 순차적으로 발표할 계획이다.

chadol999@newspim.com